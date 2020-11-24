大陸國家衞健委24日通報，過去一日，新增22宗確診，其中2宗屬本土病例，其餘均為境外輸入病例。目前，大陸累計確診86,464宗，死亡4,634人。上海浦東機場再發現1名本土感染患者，已送定點醫院隔離治療。

2宗本土病例分別來自天津及上海；20宗輸入病例分別是福建4宗、廣東4宗、上海3宗、四川3宗、江蘇2宗、陝西2宗、內蒙古1宗、河南1宗；另上海有1宗境外輸入疑似病例。

上海市衞健委24日表示，防疫人員23日對浦東機場17,719人進行核酸檢測，再發現1宗本土確診病例，患者為一名36歲章姓男子，是機場西區貨運站的聯邦快遞有限公司（FedEx）上海分公司員工。目前已追蹤到17名密切接觸者，均已集中隔離觀察，防疫人員對患者曾活動過的場所進行徹底消毒。

大陸海關總署網站消息指出，因從1批厄瓜多爾進口的凍蝦1個外包裝樣本中檢出新冠病毒，全國海關即日起暫停接受該水產企業的進口申報，為期1周，期滿後自動恢復。

(中時 )