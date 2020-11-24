2017年參加韓國選秀節目《Produce 101》第二季成為最終出道11人的台籍男偶像賴冠霖，在所屬團「Wanna One」約滿解散後，就將事業全面轉往大陸，靠著年輕又俊俏的模樣持續受到歡迎，甚至曾表態自己是五星旗「護旗手」，而更得大陸粉絲歡心，沒想到如今19歲的他，卻被拍到私下的壞習慣，超沒素質到粉絲護航不下去，痛罵要他去掃大街。

賴冠霖年僅17歲還是練習生菜鳥時，就從選秀節目中脫穎而出，在韓國以限定團體「Wanna One」成員身分出道，而團體解散後他沒回台灣，而是夾帶累積的名氣轉往大陸發展，不只當歌手，還接拍電視劇，成功讓高人氣延續下去，成了全方位偶像。

賴冠霖微博po文公開道歉。(翻攝自賴冠霖微博)

但19歲的他日前被《YOUKU娛樂》直擊，深夜跟朋友前往某健身房，結束後出來，可以看見打扮相當新潮入時的他，在路邊脫下了黑色口罩，忘情地邊走邊大口哈菸，還隨地吐痰，這樣的行為就算是一般民眾都會遭斥責沒素養，遑論是應該更加注重形象、謹言慎行的青春偶像？

賴冠霖路邊吐痰哈菸一事立刻登上熱搜，引來滿滿批評，「壓力大可以選擇其他解壓方式，不該隨地吐痰」、「這件事你真的大錯特錯，好好反省吧」、「不出現在公眾面前以為你在好好生活，現在算什麼？能不能清醒一點？」，許多粉絲要他去掃大街，體會一下清潔人員的辛苦，連粉絲都無法護航，無奈要他去「賴冠霖反黑微博」看看粉絲們平常怎麼替他說話的，如今他被拍到如此低素質的行為，只會讓粉絲們立場更加難堪。

面對排山倒海的輿論壓力，賴冠霖今天也在個人微博公開道歉，「我作為公眾人物沒能約束自己的行為，做了錯誤的示範，我會接受大家對我的批評，並引以為戒，絕不再犯」，但短時間難平廣大網友及粉絲的失望與怒火。

(中時新聞網)