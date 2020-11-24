北屯區昌平路北屯路至松竹路段因掛滿密密麻麻的電線，影響都市景觀，轄區里長反映，經立委莊競程、市議員曾朝榮等人積極爭取，台電台中區營業處副處長顧育成允諾分階段完成電線地下化。

北屯區昌平路一段（北屯路至松竹路段）電線桿下地案，為地方重大建設，地方里長與民眾非常關心相關作業進度，立委莊競程24日邀集台電台中區營業處、市府養工處、交通局、警察局等於二分埔福德祠辦理說明會，多位里、鄰長出席。

莊競程表示，電線桿地下化是民眾殷殷期盼的目標，不但可以提升都市景觀與安全性，也可以提升供電的穩定性，他非常感謝議員、里長全力推動以及台電的支持，期盼未來降低施工期間對交通的影響，減少民怨。

曾朝榮指出，電桿下地是都市進步目標，昌平路周邊店家非常多，包括東光公有零售市場、昌平路的皮鞋街、金谷市場，還有文昌國小、松竹國小等，當地里長多次陳情，希望台電儘速完成電桿下地的工程，達到安全、美觀、交通順暢等目標。

平昌里長劉慶雲，建議路邊變電箱進行綠美化，讓景觀煥然一新；北屯里長歐真宗、平福里長張振治都說，有變電箱設置位置正好在店家正前方，甚至還有兩個變電箱在店家側邊，希望協調移至適當的位置。

台電台中區營業處副處長顧育成允諾，其中昌平路一段：北屯路至大連路段如工程順利進行，預計在明年6月完工；至於大連路至松竹路段，還須設置5處變壓器，請莊競程立委和里長幫忙，協調設置位置，即可辦理後續事宜。

(中時 )