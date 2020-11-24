英業達（2356）旗下英華達24日宣布，與臺中市大臺中診所協會及南投縣西醫診所協會，共同簽署合作備忘錄，將透過英華達自有品牌「全家寶」全方位生理量測系統及「全家寶健康管理平台」雲端系統，與中部地區診所合作、進一步強化診所對於慢性病之管理。

根據國民健康署「2016-2019年國民營養健康狀況變遷調查」，國人高血壓之盛行率逾20％，高血糖之盛行率也約10％，許多基層診所致力於慢性病管理，如何智慧化管理慢性病病患是一大課題。今年英華達「全家寶全方位生理量測系統」陸續導入不同醫療照護場域，包含居家醫療、居家照護、社區長照站、血液透析中心之即時心電圖量測、隔離病房等應用，此回攜手社團法人臺中市大臺中診所協會及南投縣西醫診所協會，期望藉由「全家寶全方位生理量測系統」，提供人性化的健康管理系統，全面提升中部基層診所之醫療照護品質。

社團法人臺中市大臺中診所協會理事長陳俊宏表示，「全家寶全方位生理量測系統」提供的不只是醫療團隊協助病患量測血壓、血糖、總膽固醇、尿酸及心電圖量測，病患或家屬在家裡也能簡易的自我量測，所量測的結果透過手機App均會自動上傳至「全家寶健康管理平台」。對於執行居家醫療的醫師而言，人性化及操作簡易的管理平台有助於提升病人照護品質，而透過平台中之圖文紀錄，更能讓醫療團隊中之護理師、藥師及營養師等即時了解病患狀況，達到共同照護之目的。

南投縣西醫診所協會理事長陳宏麟表示，慢性病照護是基層診所很重要的使命，我們一直希望有符合基層診所需要的醫療照護平台，「全家寶」團隊的積極參與及採納基層診所醫師的建議，讓南投縣西醫診所協會願意一起合作，期許能藉由「全家寶全方位生理量測系統」協助大南投地區的診所醫師提升醫療效率，照護更多的民眾。

英華達副總暨全家寶營運負責人曾慶安表示，在與診所醫師互動中了解健康管理平台，是協助慢性病管理不可或缺的工具，如何提供人性化、方便以及簡易的健康管理系統，是「全家寶」團隊一直努力的目標，期望透過此回三方合作後，在診所協會提供專業知識及需求的協助下、將「全家寶健康管理平台」進行優化，全家寶團隊有信心打造更符合基層診所需之健康管理平台。

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