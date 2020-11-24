網紅小A辣十月飛到泰國，砸45萬進行性別重置手術，如今從生理上變成真正的女性，讓她開心表示：「送走弟弟、迎回妹妹」，不過卻遭酸民嘲諷：「就算變性了，他也不可以」，對此小A辣則是親上火線反擊。

小A辣近來變性成功，讓她開心表示可以做自己，不過卻有網友嘲諷：「就算變性了我也不可以，聲音不行」，對此小A辣則是直接發文反擊，怒嗆：「拜託我全身上下整型費，加起來兩百多萬，碰我要門票的好嗎？」更表示這些酸民點進去看照片，每個都長得歪七扭八，不然就是一直發憤世嫉俗的文章，讓她嗆聲：「真的先把自己變好再來說吧」。

雖然動完手術，身體也逐漸恢復中，但小A辣表示目前身體還是殘留一些之前產生的男性荷爾蒙，要等到半年後會代謝光，之後為了要留住身體上面的鈣，所以要服用一輩子的女性荷爾蒙，辛苦過程讓人心疼不已。

小A辣曝變性手術後遺症。（圖／小A辣臉書）

對此網友也紛紛留言打氣：「往後餘生能活成妳自己想要的樣子，棒棒噠」、「很佩服你的勇氣勇敢做自己，棒棒」、「覺得你真的很勇敢，很勇敢做自己跟愛自己」。

(中時新聞網)