成名設計的執行長陳永昶分享現在的產業趨勢。（華夏科大提供）

華夏科技大學數位媒體設計系21日和成名設計一同舉辦產學合作論壇，分析後疫情時代的產業變化，以業界的經驗給學生更貼近於當下產業轉型的方針，並藉由理論，經驗，技術面三方去剖析數位媒體產業如何在疫情期間找到新的定位。

活動地點由成名設計提供，讓華夏學子可以有機會可以提前了解產業的需求，並讓華夏學子參觀成名設計的工作團隊與專業的模型製作。

成名設計執行長陳永昶在活動中鼓勵學子要盡快能夠與產業結合，他認為現在的台灣學子都比較擅長模仿他人的作品，但並沒有嘗試去開發新的產品與角色，設計系的學生不能因為看到鋼鐵人很喜歡，就一昧的模仿，必須要有能力開發出更高級甚至是超越電影的鋼鐵人角色。

他也期勉，學生可以藉由學習來開發自己的思想，去創作更多高質感的原創角色，來與業界接軌。

華夏科技大學老師謝璨羽表示，技職體系的科大學生應盡量多與業界緊密聯繫，參與業界舉辦的活動，加強技術層面的認識，未來才能在複雜的競爭環境中脫穎而出。

另外一位插畫設計師Lu Yong也持相同的看法，他說，現在的藝術氛圍非常多元化，市場上能夠接受更多種類的創意與風格，一招半式打天下的時代已經過去了，技職體系的學生需要會兩到三種以上的技能與表現形式，跨界與斜槓將會是未來每個產業都必須關注的問題，他鼓勵學子在這段疫情期間努力的學習沉潛，對於將來嶄露頭角取得先機有很大的幫助。

Lu Yong插畫藝術家講解藝術風格與插畫產業的多樣性。（華夏科大提供）

老師謝璨羽對於後疫情以及5G的時代做一系列產業的分析。（華夏科大提供）

(中時 )