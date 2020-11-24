合庫金(5880)和華南金(2880)今天都針對明年的股利政策作說明，首先華南金今年下修2成的獲利目標，華南金董事長張雲鵬表示，受到獲利減少，明年股利恐不到1元，而合庫金則是在法說會上表示，會維持往年8~9成配息率的政策，現金／股票維持7：3。合庫金已經連續9年股利都維持在1元以上，今年則是配發1.15元股利，其中現金為0.85元，股票0.3元。

以今年前3季的獲利情況來看，合庫金明年配息能力仍會優於華南金。華南銀今年前10月稅前盈餘118.13億元，金控前10月稅前純益82.84億元，稅後盈餘62.15億元，EPS為0.48元，較去年同期衰退55%。合庫金前3季合併稅後淨利123.86億元，較去年同期減少6.29%，每股稅後盈餘0.9元。

財政部為吸引香港金融人才來台，今年的年中配邀集6家泛公股銀行開會，要求各家盤點人才需求及可提供的誘因、福利等資源，訂出攬才特別辦法。

合庫金今天法說會上也表示，該行已經研擬好吸引香港金融人才來台辦法，預計將召募19~23位的香港金融人才，已在今年9月陸續召募，而合庫銀也將在明年2月成立「私人銀行」部門，合庫「私人銀行」部門預計將有7名來自香港的金融專才。

(時報資訊)