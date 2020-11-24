神準(3558)今(24)日參加櫃買中心業績說明會，今年受到新冠肺炎影響，以企業客戶為主的神準營運也受影響，被問到神準自2017年開始每股獲利都無法超過一個股本，總經理林伯彰回應，「會持續努力」!

神準第三季營收為19.8億元，累計營業毛利為4.31億元，第三季每股盈餘2.06元，為今年高點，主要是因為上半年受到疫情影響的訂單遞延所致；神準累計前三季營收為55.54億元，累計營業毛利為12.15億元，營業淨利為3.61億元，累計稅前淨利3.6億元，歸屬於母公司累計淨利為2.53億元，前三季每股盈餘5.16元。

發言人喻鳳筱表示，因為神準主要面對的是企業客戶，但今年因為疫情居家辦公、遠距教學盛行，使得企業換購的需求下降，導致今年前三季營運表現相對衰退。神準主要營運主軸分為長期合作的國外ODM、OEM夥伴，以及自己的品牌EnGenius，喻鳳筱表示，神準主要銷售區域以美洲為大宗，再者則為亞洲(但不包括台灣)，今年疫情美國相對嚴重，也使得神準今年營收相對衰退，受到衝擊；就產品比重來說，神準今年第三季自有品牌EnGenius降到11%，代工則為89%，累計前三季自有品牌佔比為10%、代工為90%，主要就是在疫情影響下，自有品牌佔比都呈現和去年同期下滑。

總經理林伯彰表示，神準會持續在重要零組件上進行整合，包括金屬沖壓、電源供應器等，目前電源供應器主要是針對POE交換器，開發更高功能的電源供應器，電源供應器也自今年開始外售，但目前營收占比還在個位數，另外，金屬沖壓也已經有開始貢獻。面對上游晶圓一片喊缺，林伯彰表示，現在零組件拉貨周期都很長，每天都在處理，神準會把所有資訊都和客戶透明化分享，一起面對。

展望後續，林伯彰表示，明年疫情將持續下去，居家辦公、視訊、教學等串流將應用帶動資料傳輸倍增，WiFi6、寬頻網路將帶來營收貢獻，神準持續優化產品組合，著重高毛利以及高度垂直整合，也會瞄準5G、WiFi 6等趨勢。神準今日也被問到，自2017年開始每股獲利都無法超過一個股本，林伯彰回應，「會持續努力」!

(時報資訊)