竹南鎮公所將在28、29兩天在假日之森舉行「2020浪花生活節」。（謝明俊攝）

竹南假日之森海濱已成中部重要海上運動據點。（謝明俊攝）

竹南假日之森現已有浪花村的美名。（謝明俊攝）

竹南鎮公所將在28、29兩天在假日之森舉行「2020浪花生活節」，將安排BMX表演。（謝明俊攝）

竹南假日之森海灘，因保有台灣西岸最完整的原始防風林，加上竹南鎮公所及多個民間組織團體全力在此推動衝浪等海上運動，已成苗栗重要海上運動據點，擁有浪花村美譽，竹南鎮公所將在28、29日兩天，在此舉辦浪花生活節，以音樂、衝浪、塗鴉及文創手作等多面向活動，打造樂活輕鬆的濱海樂園。

竹南假日之森，位於竹南鎮龍鳳漁港南邊1公里處保安林內的村落，擁有台灣西海岸保存完整的原始防風林，近年來由於衝浪等各項水上運動興起，帶來許多國內外遊客及媒體採訪，打開假日之森的能見度，更讓許多遊客命名為「浪花村」，竹南鎮公所為吸引外地遊客與在地民眾前來參與，帶動竹南海濱地區觀光發展，特別舉辦「2020浪花生活節」活動。

浪花生活節將在11月28、29日2天舉行，將安排獨立音樂、極限運動、塗鴉藝術、文創手作及創意美食等活動內。活動從上午10時展開，將邀請不同海域及陸域活動的專業團體進行表演，如風箏衝浪、衝浪交流賽、BMX等，讓民眾觀賞刺激的高技術性的極限運動表演。

其中，風箏衝浪表演賽將邀請台灣兩大風箏衝浪協會CTKA ＆ TKA 進行精彩特技表演，利用風箏點綴台灣海峽，並與離岸風力發電風車相呼應，形成西部海岸難得的景觀。衝浪交流賽則邀請各地衝浪玩家團體進行衝浪表演，配合潮汐及海況，進行精彩的花式風箏衝浪表演及高度賽。BMX表演部分，邀請BMX 團體STASH 於假日之森入口處海浪意象場地進行BMX 表演賽。至於民眾活動體驗部分則有沙板及滑板活動，將邀請來自於台中的專業Mafia長板團體，為參加民眾進行滑板的體驗活動及表演。

浪花生活節開幕式將28日下午15：30時展開，民眾不僅可以享受各項活動表演，更可欣賞日落美景，夜幕低垂之際，更有獨立音樂表演陸續登場，本次邀請獨立樂團為依錚依靜、四枝筆、Tic-Tac、U.TA 屋塔及原住民DJ–NASI，讓遊客享受ROCK魅力。

竹南鎮長方進興表示，本次活動除了極限運動、獨立音樂外，更融合了平面道路街頭塗鴉創作、文創手作及創意美食市集等活動項目，期望透過周邊的親子樂遊活動項目，能讓竹南濱海呈現多元的假日慢活及海洋休閒步調，提供遊客一個特殊難忘的濱海體驗之旅。

(中時 )