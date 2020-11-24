59歲香港男星黃日華早年在金庸劇《天龍八部》飾演喬峰走紅，半年前與他結婚32年的妻子梁潔華不敵白血病過世，享年59歲。近來黃日華積極經營新生活，不僅找一票兄弟打球，也學起手工蠟燭，但他接受專訪坦言仍難走出喪妻之痛，「最難忘的還是親眼送她（梁潔華）走那一刻」。

黃日華和梁潔華愛情長跑多年，32年前結婚，生下一女黃芷晴，後來也進入演藝圈，一家三口都是藝人。梁潔華多年前被診斷出罹癌，全家人齊心陪她克服病魔，今年5月卻傳來噩耗病逝，黃芷晴當時發文哀悼，盼母親現在已經無病無痛，「希望能早日再遇，請回來當我堅強健康的女兒」。

黃日華妻子梁潔華半年前過世。（圖／翻攝自黃日華微博）

而黃日華受訪，坦言前一陣子經歷一段憂鬱期，天天躲在家中廁所抽菸，感覺像是獨自等死，但他想起曾在病榻前答應老婆會幫忙好好照顧岳母跟女兒，才打起精神努力生活。據《東網》報導，黃日華和苗僑偉最近上節目《諸朋好友》，談起往事，苗僑偉虧黃日華當年超級重色親友，常為了跟梁潔華約會放兄弟鴿子，拍戲時也常花很多時間打電話給梁潔華報備，相當寵妻。

苗僑偉說，因為黃日華愛做手工藝，梁潔華離世後，他女兒就特地幫他報名手工蠟燭班，好讓他有事做，問至今最難忘場景，黃日華鏡頭前落下男兒淚，直言是親眼目睹太太過世那刻，他雖明白人生總有生老病死，只能接受，但心中悲痛一時難復原，他也特別謝謝苗僑偉這3個月貼心陪伴，「多虧有他度過難關」。

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(中時新聞網)