勇士隊球員林書緯（左二起）、郭少傑、簡偉儒展示球隊新商品。（台北富邦勇士提供）

全新的P.LEAGUE+職業籃球聯盟將於12月19日展開球季，各隊進入最後一個月內的備戰期，也陸續透過公開活動宣示決心，台北富邦勇士今天也在台北文創會所舉辦季前記者會，對於堅強的本土陣容被對手形容是「台版洋基隊」，勇士隊教頭許晉哲認為，是球團照顧本土球員，讓本土球員有個歸屬可以奮戰。

勇士隊擁有「黃金世代」的林志傑、曾文鼎兩位資深球星，也有蔡文誠、郭少傑、張宗憲、林書緯、賴廷恩、曾祥鈞、周桂羽等中、新生代本土好手，一字排開相當耀眼， 因此台新夢想家外籍教頭朱利厄斯用「台版洋基隊」形容富邦勇士的陣容，對此許晉哲回應：「球團在薪資上很照顧本土球員，也願意讓被夢想家開除的宗憲回來，提供球員表現空間，也希望可以讓比賽更精彩。」

由於職業賽各隊都有洋將相助，許晉哲認為這也將給勇士隊很多挑戰，「我們是傾向找熟悉也願意傳球的，其他對都找有NBA經驗的洋將，對我們的防守來說也是挑戰，尤其是璞園戰力更難捉模，他們有已經拿到身分證的戴維斯，第三位洋將還是曾在大陸CBA創下單場66分的華倫（Willie Warren），到時候他們兩個一起上場，絕對不好對付。」

勇士隊在今天的記者會上公布新商品及新口號「這場我在，全城沸騰」，領隊蔡承儒和球隊呼籲球迷進場看球，力挺台灣籃球，讓台灣籃球環境更好，勇士隊也會以冠軍為目標努力，用最好的表現回饋大家的支持。

台北富邦勇士本季喊出「這場我在，全城沸騰」口號。（陳筱琳攝）

台北富邦勇士推出球員卡供球迷收藏。（陳筱琳攝）

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