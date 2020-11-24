昔日合作夥伴的百度與四維圖新近日對簿公堂。四維圖新近日公告收到判決書，一審判決北京百度網訊科技等多家百度旗下企業立即停止在百度地圖網頁版、ios版等App上侵犯相關圖形作品著作權行為。百度則表示針對判決結果將提上訴，並向四維圖新要求連帶賠償經濟損失6450萬元（人民幣，下同），引發四維圖新23日股價報收16.18元、下跌0.31％。

不僅如此，近日百度公司還以侵犯著作權及不正當競爭為由，起訴北京四維智聯科技、北京四維圖新科技，直指四維圖新旗下的「圖吧」、「圖吧導航」未經百度公司許可，使用原告享有著作權的地圖作品。

至於高精度地圖重要性在哪？根據《經濟參考報》引述中信證券指出，高精度地圖是自動駕駛感知層和決策層的數據基礎，已有越來越多汽車製造商開始向L3級別自駕進軍，對準確可靠的高精度地圖需求與日俱增，預計將成為未來自駕領域的核心競爭力。

觀察產業發展空間方面，高精地圖全球市場規模預計在2030年將突破200億美元，未來10年有10倍成長空間。

(旺報 )