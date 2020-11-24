根據相關公告，據近期股權更動情況，發現香港前首富李嘉誠及其家族，正在減少與大陸電商巨頭阿里巴巴的合作。

騰訊一線報導，CKHH Alipay Internet Services（HK）（CKHHAlipay）的股份和董事在9月2日發生變動，李嘉誠旗下長和系持股從最初的50％降至39.75％，其董事名額也由之前的三名減至一名。

公開資料顯示，CKHHAlipay全資持有支付寶香港的主體公司Alipay Payment Services（HK）（支付寶香港）。其中，長和及螞蟻集團分別通過旗下的公司Rossinant以及Antfin（HK）Holding在9月之前多次通過共同注資和配股等方式各持有CKHHAlipay9,634.2萬股，各自佔比50％，雙方出資額達1.927億美元。

9月2日，CKHHAlipay進行了新一輪的配股，此後，Antfin持有合資公司CKHHAlipay的股份上升至60.25％，成為控股股東。

在過去幾年中，長和以及螞蟻集團在CKHHAlipay各有三名董事，但在9月2日後，CKHHAlipay董事進行大換血。長和系此前的三名董事全部辭任。

與此同時，CKHHAlipay新增了螞蟻集團國際事業群總裁趙穎以及螞蟻集團國際投資部主管萬啟年，後者此前為CKHHAlipay候補董事。現任AlipayHK CEO、曾出任長和系公司和記電訊運營總裁陳婉真也被列為CKHHAlipay的新增董事。

在CKHHAlipay董事中，螞蟻集團佔有3席，而長和系則僅有1席。這就意味著，李嘉誠旗下長和系在支付寶香港的運營中話語權或將減小。

(工商 )