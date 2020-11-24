南寶（4766）因鞋材業務營收受惠一線品牌需求恢復力道強勁，特殊黏著劑及建築與其他營收較去年同期成長最多，第3季營收季成長20％，EPS3.34元，年增16％，與毛利率、營業利益率及淨利率齊創2018年第4季上市來新高；前3季EPS7.24元。

南寶表示，疫情使得一線品牌的市占率增加，全球一線品牌及中國一線品牌看好亞洲市場成長機會，特別看好印度市場，營運有望受此趨勢，更上層樓。

此外，南寶新材料（淮安）公司已獲得中國內銷之筆記型電腦組件及汽車內部裝飾件訂單，將於今年12月開始生產。

南寶第三季所有事業群營收皆較上季顯著成長，而產品價格穩定，原物料價格下跌，使得營業毛利金額增長分攤了營業費用，支撐單季毛利率從第二季25.9％增至29.8％，營業利益率由6.6％提升至11.9％，淨利率從7％推進至10％。

南寶指出，未來1-2年，歐美國家每人平均有6雙鞋，而亞洲國家每人平均僅有3雙鞋，因此全球一線品牌及中國一線品牌皆看好亞洲市場的成長機會。特殊黏著劑除進行產品組合調整，減少產品種類，以少樣多量生產，重點耕耘衛材用膠、感壓膠、軟性包裝材料用膠、紡織用黏著劑及木工用黏著劑。

南寶認為，在成本趨緩效應加持，下半年獲利持樂觀態度，比上半年更上層樓，今年毛利率有望優於去年27.57％。明年伴隨品牌營運展望續揚2成，業績表現更上層樓。

(工商 )