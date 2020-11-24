華南金融集團響應政府都市更新政策，加速自有資產活化，集團位於新北市土城工業區廠房之都市更新案「華南銀行資訊大樓」暨「華南頂埔科技大樓」，是政府推動都市更新政策以來，公股金融機構第一個完成的自辦都市更新案，也是經濟部工業局開發產業園區通過都市更新申請的首例。

華南金融集團於24日舉辦華南銀行資訊大樓暨華南頂埔科技大樓新建工程上樑典禮，由華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬主持典禮，新北市副市長吳明機等貴賓出席。

華南銀行與華南金資產管理已投入20餘億元，興建地上12層華南銀行資訊大樓及地上15層華南頂埔科技大樓。

華銀興建的新資訊大樓為地上12層、地下3層、總面積約5,597坪之辦公大樓，其中3～7樓之華銀資訊中心機房，具備長時間自行發電功能，能因應地震、水患、戰爭等災害所引起之長時間停電問題，確保銀行營運不中斷，設計案於2017年5月獲Uptime Institute國際認證機構認可頒發證書，成為臺灣第一家通過Tier 3設計規範認證之金融機構。

華銀資訊大樓結構體設計採用隔震系統，也已取得台灣建築中心耐震設計標章認證，可抵擋七級地震，確保電腦系統維持正常運作，並大幅提高未來華銀資訊中心整體營運穩定度，是全臺金融界創舉，整棟結構工程在嚴謹的耐震特別監造流程後，將取得施工階段之耐震標章，成為華銀第二棟取得耐震標章認證的大樓。

有鑑於土城工業區開發時間較早，區內廠房老舊，透過本案的推動，華南頂埔科技大樓可提供約7,400坪新式工業廠房及146個停車位；本案同時採銀級綠建築設計，移植原基地老樹及其他原生樹種，形成環保概念之生態棲地。

本案預計於2021年完工，完工後預期將成為土城工業區在地的指標性建物。

張雲鵬強調，未來將運用集團旗下子公司的金融專業及都市更新經驗，持續力挺政府推動都市更新之政策，共創臺灣都市及產業新風貌。

(工商 )