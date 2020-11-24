美國總統川普即使終於同意開始政權轉移，但始終咬定大選存在舞弊，始終不願承認敗選；不過據美媒《ABC》報導，雖然川普不認輸，但一名消息人員透露，川普身旁的特勤人員早被問是否有興趣在他離職後，隨他一同赴佛州擔任維安，可見川普早在規劃離開白宮後的生活。

美媒《ABC》報導，雖然川普不認輸，但一名消息人員透露，川普身旁的特勤人員早被問是否有興趣在他離職後，隨他一同赴佛州擔任維安。

報導也指出，特勤局邁阿密分局也正準備加強素有「冬季白宮」、目前已被川普收購的「海湖山莊」（Mar-a-Largo）附近維安，可見川普雖然口頭上不承認敗選，但實際上這些非正式的行為，正好證明了他已承認無力扭轉大選結果。報導稱，在紐約出生並長期此居住的川普，在去年10月決定將居住地轉移至佛州，今年大選也在該地投票。

報導引述正在規劃海湖山莊整修的知情人士透露，由於海湖山莊只會隨季節暫時使用，故目前正加緊整修當中，以便在川普明年1月20日離開白宮後將在此地長居。知情人士表示，戶籍移至佛州的川普，未來必須在一年中有6個月需居在該地，預計未來他將在紐澤西州的貝德明斯特（Bedminster）、紐約以及佛州的個人高爾夫球俱樂部之間往返。

對此，特勤局發言人表示，「基於任務考量，特勤局不會討論個別或整體維安方式，包括其中的手段、方式以及所運用的資源」。川普集團則拒絕評論。

(中時新聞網)