工研院舉辦「2030技術策略與藍圖論壇」，首度發表「2030技術策略與藍圖」之完整架構，並特別邀請智融集團創辦人暨智榮基金會董事長施振榮、國立臺灣大學醫學院名譽教授李源德、台灣水泥董事長張安平、遠傳電信總經理井琪等產業領袖齊聚一堂，從趨勢、商機、環境等不同面向切入疫後產業所需要的轉型思維及創新案例分享。

工研院IEK Consulting預估，臺灣數位經濟比重，至2030年將達到GDP的60％，跨界創新帶動更多機會與挑戰。社會方面，有鑑於全球人口結構邁入高齡化，臺灣則在2025年進入超高齡社會，面臨高齡化與少子化導致勞動力減少、而人口集中都市，城市巨大化引發環境議題待解。

行政院副院長沈榮津表示，工研院召開「2030技術策略與藍圖」論壇，是很有意義的活動。過去規畫願景時，多半都在各自的範疇領域裡談，此次工研院的「2030技術策略與藍圖」，是以跨領域的應用，來思考未來十年技術的發展，以及衍生的應用，這是非常有意義的事。過去這一年，疫情帶給全球相當大的挑戰，非常感謝國人合作配合防疫，以及產業界緊急應變得宜，讓臺灣經濟維持榮景，今年第三季GDP仍有3.3％的成長，而美中貿易戰、科技戰，政府也啟動臺商回臺、根留臺灣與中小企業投資，至今累計1.1兆元的投資，帶動9萬5,000個就業機會，讓廠商將高階產品移回臺灣生產。

沈榮津進一步指出，政府未來推動的重點包括下列幾項，首先是先進的半導體製程製造中心，臺灣半導體產值達2.6兆元，未來2奈米以下的先進製程，所帶動的投資都是上兆；第二是高科技製造中心，最近國際大廠紛紛到臺灣來成立研發中心，臺灣也利用這一波，啟動了A+計畫，希望讓先進大廠帶入AI人工智慧、5G等前瞻技術帶進來，與國內產業一起做作技術研發；第三是要做綠能發展中心，未來國際品牌大廠會要求供應鏈在生產過程中，需使用綠電，我們幫廠商超前部署，滿足企業綠電的需求；第四是車輛電動化，讓我們的企業能夠升級轉型，面對環境的挑戰。

工研院董事長李世光致詞表示，科技研發的超前部署，不僅攸關產業競爭力，更與國家安全、全民福祉息息相關。近年的美中科技戰，科技成為國與國對抗的武器，越能掌握自有技術，越不受科技戰影響；2020年肺炎疫情襲來，各國競相投入快篩、藥物與疫苗的研發，越早有成果，就越能保全國家與國民的安全。由此看來，唯有掌握自身科技發展的優勢，走出自己的路，臺灣的科技發展才不會受制於人。因此工研院超前部署，擬定「2030技術策略與藍圖」，以宏觀的角度，引進跨領域、跨單位的研發能量，期待對臺灣產業、科技產業帶來最大的效益。

工研院院長劉文雄指出，未來十年新興科技會帶來新的產業機會，產業必須及早洞悉趨勢，迎接後疫時代新常態。過去臺灣製造業多屬產品思維，以發展製造能力，精進生產效率為主要目的；疫後全球化被重新定義，企業應發揮臺灣的智慧價值，運用科技力為知識加值。工研院做為臺灣產業科技的先行者，勾勒出2030年的生活情境，以解決問題為導向，理解未來的需求，解析科技發展趨勢，聚焦在「智慧生活」、「健康樂活」與「永續環境」三大應用領域，並據此探索支持三大應用領域發展的智慧化致能技術，研擬「2030技術策略與藍圖」。期待未來能攜手產、官、學、研的力量，突破產業框架，發揮臺灣的智慧價值，搶先布局未來所需的競爭力。

在智慧生活的應用及契機面向上，智融集團創辦人暨智榮基金會董事長施振榮認為，面對疫後的新常態，臺灣應以智慧科技打造幸福生活，讓臺灣成為世界的「創新矽島」（Si-nnovation），並打造臺灣成為「東方矽文明」（Si-vilization）的發祥地，以華人的優質生活為目標，並將創新應用的產品與服務國際化，與西方雙融，為人類文明做出更多貢獻。

針對健康樂活的願景部分，臺灣大學醫學院名譽教授李源德看好未來醫療產業發展，因應人口老化之醫療型態，生物醫學科技長足進展，維護細胞生機及減緩器官失能等精準醫學，乃當今醫療發展重點。結合資通訊基礎、人工智慧技術，發展先進有效的醫療照護，讓人人享有健康樂活人生，將是臺灣努力的方向。

在永續環境的發展議題上，台灣水泥董事長張安平則呼籲，未來科技發展不能只偏重效率。人類文明在21 世紀極盛時，因為只尊重效率而忘記人本，開始走向衰弱，環境破敗，疫病籠罩。未來科技發展必須尊重自然，回歸人本，群策群力，才能發展未來。

此外，遠傳電信總經理井琪也為企業如何運用智慧化致能技術，把握未來新機遇、加快智慧企業給出了建議，她認為4G 改變生活而5G 將改變社會。5G 具備超大行動寬頻、超低延遲、海量連結這三大特性，同時運用「大人物」雲端技術（大數據、AI人工智慧與物聯網），讓各式創新應用場景發展有無限的可能。5G不再只是限縮在智慧型手機與筆記型電腦的連網，而能真正改變各行各業的遊戲規則，並與企業夥伴共同推動產業升級與拓展藍海商機。

除了論壇之外，現場也展示工研院「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」與「智慧化致能技術」等四大應用領域之11項創新技術，包括：「高負載高續航力商用無人機」、「智慧手機虛擬化技術」?「iRoadSafe智慧道路安全警示系統」、「仿生多突狀磁珠製備技術」、「智能化手持式超音波」、「慢性傷口智慧照護」、「亞熱帶綠能建築技術研發測試平台」、「染料敏化電池電動窗簾」、「高能量及高安全樹脂固態電池」、「5G 獨立組網式基站技術」、「智慧物聯網關鍵記憶體技術」等，展現臺灣創新科技應用的深厚實力。

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