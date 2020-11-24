中視八點檔《如懿傳》播出進入尾聲，接檔戲《慶餘年》預計12月7日開播，兩部戲有不少共同演員，其中大陸女星辛芷蕾飾演的嘉貴妃，在《慶餘年》改邪歸正，換飾性情率真的聖女海棠朵朵，角色極為討喜。不過辛芷蕾演出《如懿傳》時，遭到不少網友批評，就連臉也被說大，她則自嘲，「其實我的臉不是很大，就是有點圓。」

辛芷蕾《如懿傳》飾嘉貴妃讓觀眾恨得牙癢癢。（中視提供）

辛芷蕾在《如懿傳》飾演的「嘉貴妃」是個壞心眼角色，網友說她演起來像張不開嘴，總是一個表情，看著好難受，甚至毒舌批她「錶」氣滿滿，她高EQ沒動怒，反倒為角色說話「她不搞事情，這劇情怎麼推動啊，她每一句話都有她的目的性。」她拍戲9年來累積《長江圖》、《繡春刀》等作品，雖角色沒特別重複，她自曝想擺脫惡女二宿命，若有機會最想演女殺手，直說「要就演惡女一」。

辛芷蕾接到《慶餘年》的戲約，她第一時間就把原著小說看完，認為故事相當精彩，她戲裡飾演「海棠朵朵」跳脫古代傳統女性的包袱，個性率直、思想奔放，辛芷蕾也說，「演朵朵時特別上癮，台詞也特別有趣。」經常做出出人意料的舉動，但內在其實是個有大格局的人。辛芷蕾外型高冷，卻有著軟萌內心，在《慶餘年》算是成功擺脫「嘉貴妃」的惡女形象。

《慶餘年》中海棠朵朵是個九品高手，武功了得，辛芷蕾雖然之前也拍過武打戲，但這部劇設定給她的兵器卻是兩把釜子，畢竟不同於以前拿過的刀劍，所以剛開始不太會用，拍起來確實有點難度，後來拍完後她的心得是，「特man!」。《慶餘年》由張若昀、李沁、辛芷蕾等人氣演員主演，加上陳道明、吳剛、李小冉等戲骨陣容，12月7日起週一至五晚間8到10點將在中視頻道播出。

辛芷蕾在《慶餘年》飾演性情率真的聖女海棠朵朵，角色極為討喜。（中視提供）

辛芷蕾在《慶餘年》飾海棠朵朵。（中視提供）

(中時 )