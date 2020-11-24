大陸外交部發言人趙立堅。（本報資料照）

新冠肺炎病毒起源問題時有爭議，世界衞生組織（WHO）於當地時間23日發布消息稱，世衞已得到大陸保證，將盡快安排國際專家赴大陸調查病毒源頭。

世衛突發事件執行主任瑞安（Michael Ryan）表示，「我們預期會有個專家小組作實地考察，我們需要這個國際團隊加入大陸同僚，實地考察第一階段的研究結果，並查證這些數據」，大陸研究人員正針對武漢海鮮市場早期病例和環境進行流行病學研究，國際專家組將負責第2階段研究。

對此，大陸外交部發言人趙立堅24日回應，疫情發生以來，陸方自身積極研究病毒溯源，也認真落實世衛大會決議，率先邀請世衛組織專家至大陸展開新冠病毒溯源合作，近期也與世衛組織專家舉行了視訊交流會，病毒溯源是一個科學問題，應由科學家在全球展開國際科學研究與合作，促進對病毒動物宿主和傳播途徑的了解，目的是更有效預防未來可能出現的風險，保護各國人民的生命安全和健康。

(中時 )