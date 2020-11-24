整修後，新舊並存的正心堂屋頂改為太子樓，空氣、陽光可灑進禮堂。（周麗蘭攝）

正心中學創校60年，校友記憶深刻的大禮堂「正心堂」使用48年，整修後維持可看到戶外風景。（周麗蘭攝）

正心堂整修經費缺口目前還有1200萬元，在台北經營世界知名品牌機能衣代工的校友董事長捐出機能衣特賣，12月5日校慶園遊會當天將再回校做outlet。（周麗蘭攝）

該名校友為國際品牌服飾代工多年，近年自創品牌「URBANFORCE」高級機能衣。（周麗蘭攝）

把愛傳給學弟妹！一名經營世界知名服飾品牌的董事長校友得知母校雲林縣正心中學整修「正心堂」有1200萬元缺口，從八月起到年底，其公司自創品牌的營業額全部捐為整修經費，他透過校方表示「學校教他愛，所以想把愛分享給學弟妹。」12月5日將再回母校園遊會做大特惠。

正心中學創校60年，校友記憶深刻的大禮堂「正心堂」使用48年來，空間及設備已漸不敷使用，校方為保留原貌，今年動工進行拉皮整修。

校長林佳慧說，一開始使用20年的舞台布幔破損想換，又發現冷氣機也該換、廁所該修，因而決定一次整修，保留教會學校的風格，又符合節能減碳、現代感的用途。

她說，正心堂承載所有人的回憶，高中三年的重要活動都在此經歷包括新生訓練、合唱比賽、段考後的電影欣賞、校慶彌撒、社團發表會、學長姊的專家講座、畢業典禮等。

具48年歷史的正心堂邀請校友建築師柯佳宏設計監造，選定校方沿用的「經典藍」為主色，初估經費約2000萬元。不過，展開整修後發現天花板結構不足，預算最後追加到4100萬元。

林佳慧表示，正心堂整修經費全來自校友捐款，包括鈺齊企業的林文智、廖芳祝董事長伉儷以公司捐款500萬元、個人捐款500萬元讓此工程得以開工；彰化縣議長謝典林、建豪印刷廠總經理張訓嘉、台數科董事長廖紫岑等陸續捐輸。

整修經費缺口目前還有1200萬元，在台北經營世界知名品牌機能衣代工的校友董事長得知，除了8月間到校義賣他自創品牌的「URBANFORCE」高級機能衣，也決定把8月到12月的門市自創品牌所得全數捐給母校。

林佳慧說，這名校友董事長原本已捐100萬元，八月再追加捐出門市營業額，他與妻子省吃儉用，每年固定捐款給5所高中幫助單親家庭孩子，正心每年獲100萬元助學金，該校友堅持匿名透過校方轉達「讀正心六年學會什麼是愛，希望把愛再傳出去，分享給學弟妹」。

12月5日校慶園遊會該公司將再次回學校設攤做特惠，衣服、配件都有，數量無限，所得全部捐作正心堂修建之用。

正心堂今年一月動工整修，六月竣工，新舊並存的正心堂屋頂改為太子樓，空氣、陽光可灑進禮堂，彩色玻璃的大門洋溢著神聖感，不變的是戶外的風景以及室內樸實的板凳與磨石子地板。

(中時 )