彰化市永樂商圈慶安宮兩側4層樓高的圍牆上，近日首度出現高空彩繪，出自馬賽KYO和LEHO兩位國際級設計大師創作手筆，降臨的神將、神獸，為手持金元寶的武財神、和龍生九子中溫順愛好音樂的長子囚牛。街頭美學可望成為新亮點。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

國際級設計大師出手，彰化市永樂街區彩繪牆面超耀眼吸睛！彰化縣政府經濟暨綠能發展處重金禮聘國際級設計大師馬賽KYO、LEHO，兩人以「神將」及「神獸」為主題，將慶安宮旁兩側4樓高牆面，重新賦予繽紛的3D彩繪。

彰化市永樂商圈是許多人兒時記憶，近年卻日漸沒落，地方亟思振興之道，彰化縣政府推動「彰化商店街區補助青年展店示範計畫」鼓勵青年返鄉就業，並將推出「永樂亮起來－文化祭」等一系列相關市集活動，彙集多方量能，盼帶動疫情後之消費人潮、市集經濟，重振永樂商圈。

「神將」以慶安宮正殿龍邊的玄壇真君「趙元帥」為創作元素，趙元帥手執鐵鞭，以神虎為坐騎，民間視其為「武財神」趙公明，居五路財神之首，彩繪創作也象徵源源不絕的金銀財寶挹注永樂商圈。

另外，「神獸」則為龍生九子之長子「囚牛」，相傳其性情溫順、好音樂，能辨別萬物聲音，時常蹲在琴頭上欣賞彈撥弦拉，盼集樂軒的傳統音律能將囚牛召喚回彰化永樂，為商圈帶來安定的力量。

經綠處處長劉玉平說，永樂商圈內除了彰化道地美食外，更有慶安宮、天后宮等許多百年廟宇匯集，馬賽KYO是全球唯一榮獲三大國際廣告獎跨領域藝術家，LEHO則是台灣當代壁畫彩繪新銳藝術家，2人將永樂街慶安宮、集樂軒的歷史元素解構再轉化，是彰化首次有高空彩繪藝術，呈現街頭美學，未來可望成為永樂商圈亮眼新地標。

(中時 )