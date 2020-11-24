雲林縣一位母親把生意頭腦動到未成年的女兒身上，不僅強迫女兒賣淫，也聯合某任男友與女兒玩撲克牌脫衣遊戲，全部脫光後玩起3P。此案曝光關鍵則為老師在學校察覺少女行為有異，細問知情後立刻報警處理。法官審後判母親10年5月有期徒刑。

據判決書指出，此位母親因家境困頓，將生意腦袋動到女兒身上，該女曾在2017年間把年僅12歲的女兒交給父親的七旬男姓友人，放任對方性侵女兒，也不顧女兒的反抗與呼救，事後自老翁手中獲得現金2000元。2019年4月間，該女則獨留女兒在家中，讓同位老伯進入家中隨意性侵，再次謀利2000元。

此位母親的惡性不僅如此，少女母親的陳姓男友在出獄後，瘋狂對少女性侵，一個月一次，至少得逞七次。2019年間，少女母親交了新男友，便在租屋處中與男友、女兒等，大玩「撲克牌脫衣」遊戲，規則是玩輸的要脫一件衣服，待所有人全都退下衣物赤裸共處一室便玩起3P。

全案曝光的關鍵則在於少女學校老師察覺其狀態有異，詢問後知悉此事，便立刻報警處理。警方循線逮到少女母親及三位男性，檢方則向4人提起公訴。

法院審理時，認定4人犯罪屬實，少女母親的部分，考量到已與少女及其奶奶和解，但身為母親並未妥善保護女兒，甚至讓女兒從事性交易工作，審後依違反兒少法判處10年5月。而與少女性交易的老伯判刑8年6月；性侵少女7次的陳男判刑3年3月；玩3P的男友則判刑1年8月。

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(中時新聞網)