王男勒死妻子後，騎著三輪車帶著妻子屍體到派出所自首。（圖／翻攝網易新聞）

中國淮安盱眙縣一名不堪忍受老婆長期對其家暴的王姓男子，日前一怒之下用電線「勒死」老婆，然後騎著電動車載著老婆的屍體，來到轄區派出所投案。然而令他意想不到的是，老婆並沒有死，一路顛簸下來後，原本應該已被他「勒死」的老婆竟在派出所甦醒過來。23日王男被依故意殺人罪，判處2年有期徒刑。

根據《網易新聞》報導，對於王男的老婆來說，她當初是冒著與父母斷絕關係的風險從外省嫁至盱眙，與王男結婚後，日子過得辛苦，2人也經常因為家庭瑣事而爭吵不休。每次吵架，老婆在辱駡王男「沒有用、掙不到錢」的同時，輕則動手抓撓，重則對王男大打出手，自認為對老婆有愧疚的王男每次都忍受下來。

今年2月5日晚間6時許，2人一如往常再次因為經濟問題爭吵，王男覺得不能再受老婆長期辱駡和家庭暴力，於是動了殺死老婆的想法。考慮到孩子都在家，王男於是說要和妻子到地下儲藏室談談，將妻子騙到自家儲藏室後，隨手撿起儲藏室內的電線勒住妻子脖頸。

數秒後，見妻子不再動彈，王男就將妻子「屍體」抱至自家電動三輪車後車廂，並駕駛電動三輪車至盱眙縣公安局工業園區派出所投案。但讓他想不到的是，當晚19時許，經過一路顛簸，他的妻子在派出所內蘇醒了，而他本人則因涉嫌故意殺人被警方逮捕。

在派出所裡醒來後，王男的妻子覺得非常詫異，自己怎麼在派出所，在場的民警告訴她，「你丈夫要把你殺死，現在他走不掉了」，隨後她被民警帶到醫院進行檢查和驗傷。

事後王男妻子跟警方解釋，2月5日當晚，與丈夫到地下儲藏室後，她繼續指責、辱駡王男，王男見其情緒激動想離開，她則上前抓撓其頸部。王男見其情緒激動又想離開，她上前想追他，也許是情緒激動，加上她自己有嚴重的低血糖，她一下子就暈過去。王男妻子告訴民警，迷迷糊糊之中，她覺得丈夫抓著她的衣服怕她摔倒，嘴裡還一直喊著「怎麼啦、怎麼啦」，當她醒來時，她就發現自己坐在電動三輪車裡，人在派出所院內。

王男妻子從民警口中得知丈夫要殺害她，第一反應是不可能，王男妻子向辦案機關提出不追究丈夫刑事責任的申請，她表示，丈夫沒有蓄意殺她的意圖，也沒有造成任何後果，考慮到他們夫妻多年感情，考慮到他們的家庭，她懇請公安機關撤銷案件，不追究丈夫的的刑事責任。

但2月6日王男因涉嫌故意殺人罪被盱眙縣公安局刑事拘留，2月19日經檢察院批准並於同日由盱眙縣公安局對其執行逮捕，經盱眙縣檢察院提起公訴。法院經審理後認為，王男故意殺害他人，情節較輕，依法構成故意殺人罪，且王男已經著手實行犯罪，但考量犯罪未遂及犯後自首、態度良好，加上獲得妻子原諒，因此可酌情從寬處置，綜合考慮本案起因、性質、後果及王男的犯罪手段、事後悔過表現等因素，於10月22日以王男犯故意殺人罪，判處有期徒刑2年，不得宣告緩刑。

(中時新聞網)