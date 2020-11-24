台電水力電廠水庫未來排水時，將預先發布細胞廣播訊息到民眾手機；並將於11月27日上午10點30分，針對明湖下池水庫下游區域，試辦細胞廣播訊息發送演練，發送範圍為水里鄉車埕村附近，但只是「演練」，不是真的放水，請民眾不必恐慌。
台電強調，此次演練作業並非真實事件，當地並未真正放水，民眾手機收到演練訊息聲響震動，毋須驚慌，測試也不影響手機使用。
台電表示，此次演練發送訊息內容如下：
「[演練] [水庫放水警戒]明湖下池水庫自27日11時30分進行放水，請水里溪下游沿岸附近民眾加強注意並遠離河床，以策安全。（台電公司1911)台電大觀電廠關心您[Drill][Reservoir discharge]11：30 ShuiLi River level rises. Plz stay away. Taipower,1911」發送時間預計維持10分鐘，民眾對於告警細胞廣播有任何疑問，可撥打台電客服專線1911詢問。
台電表示，為保障民眾生命財產安全，台電針對轄下水庫或水壩已採取各項安全措施，包括設立警示牌，並於排水時進行聲音廣播通知民眾勿入河床，已在河床的民眾應盡速撤離。
為加強通知民眾機制，未來水庫壩閘門開啟進行排水，如有危及河道中人員生命財產安全，或有發生之虞時，電廠將透過災防告警細胞廣播服務（CBS），發布特定地區災防告警訊息，以確保生命財產安全。
(中時 )
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