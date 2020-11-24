中國外長王毅24日起訪問日本，將與日本首相菅義偉及外相茂木敏充會談。

外界預料王毅今次將會與日方官員談及應對新冠病毒疫情，以及美國大選等議題。此外，亦會討論大陸國家主席習近平出訪和加強東亞地區合作等事宜。

另外，共同社引述外交消息人士指出，日本正計劃在未來兩年內在武漢設立領事館。武漢是中國中部的商業和交通中心，據悉，日本商界一直有聲音要求在當地設立領事館。

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