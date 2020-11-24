中國外長王毅24日訪日本 將與菅義偉會談 16:302020/11/24 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸外長王毅。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國外長王毅24日起訪問日本，將與日本首相菅義偉及外相茂木敏充會談。 外界預料王毅今次將會與日方官員談及應對新冠病毒疫情，以及美國大選等議題。此外，亦會討論大陸國家主席習近平出訪和加強東亞地區合作等事宜。 另外，共同社引述外交消息人士指出，日本正計劃在未來兩年內在武漢設立領事館。武漢是中國中部的商業和交通中心，據悉，日本商界一直有聲音要求在當地設立領事館。 (工商 ) #王毅 #中國 #外長 #菅義偉 #會談 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國退出開放天空條約 中俄抨擊 損害軍事互信和透明 軍備競賽將死灰復燃 04:102020/11/24 焦點要聞 兩岸名人選漢字 愛勢制義 04:102020/11/24 焦點新聞 RCEP關稅減讓 日貨低價銷陸 04:102020/11/23 產業財經 經貿戰暗潮洶湧 日歡迎陸加入CPTPP 川普擬另建聯盟 14:292020/11/24 財經 王毅24日訪問日韓 加強東亞地區合作 11:222020/11/23 兩岸 RCEP照妖鏡 台灣經貿恐被邊緣化 04:102020/11/24 焦點新聞 加拿大外長願施壓中國改善人權 但沒興趣撂狠話 13:112020/11/24 國際 《觀光股》雄獅攻國旅鐵道遊 觀光列車估年創5億營收 14:152020/11/24 財經 不滿質詢 南市府公務員竟到女議員臉書留言「去吃大便拉你」 黃偉哲說話了 11:242020/11/23 政治 馬國女大生遇害父要求判惡狼極刑 蘇貞昌硬起來回應了 10:342020/11/24 政治 財經熱門新聞 玉山銀理專A走1.4億 金管會重罰2千萬 副總遭停職 - 財經 - 工商 散戶有聯電要抱到何時？他警告：小心被洗掉 - 要聞 驚！台積電期貨閃崩9％ 有人一秒慘賠40萬 - 財經 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 勿造成健保困擾 「重大傷病險」不得僅見卡理賠 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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