新光三越台北信義新天地韓國商品展今（24日）起至12月6日於A11 6F信義劇場展開，首度引進韓星「地獄奶奶」金守美系列小菜，有醬油螃蟹、醬油鮮蝦；與起司控愛的釜山人氣「晨月海鮮起士吐司」、「南浦洞串燒-起士熱狗」等，期間每日一物精選商品買1送1。
今年偽出國商機夯，新光三越販促部協理孫紹堃表示，各店日本商品展和韓國商品展業績皆有15至20％成長，這次韓國展先在台北南西店、台中中港店、高雄左營店巡迴，業績表現好，泡菜和海味小菜人氣高，熱銷的Darda爆米花在台北南西店熱銷3000杯。
A11店長許宜敬表示，這次韓國展延攬81家道地韓國商家，其中有28家初登場是歷年最多，美食占7成，邀來15位職人實演，因疫情引進很多商品，備貨量增加，備足2周的貨量，預計13天來客可達12萬人次與去年相當，目標業績1300萬元可較去年成長15%。
展期間免代購的網路必囤百款「3分鐘上菜懶人料理」，有台灣獨賣的「SONGHAK 辣炒年糕QQ麵」、觀光客必買的Pulmuone非油炸生拉麵-蛤蜊牛骨湯麵、牛肉香菇湯麵等。
此外，還有韓國人氣通訊軟體貼圖系列出身的人氣新角色DOWDOW & MOWMOW，與少女必逛的選物店RECORDER FACTORY，推出荷包蛋、培根、蘆筍等可愛的「快樂早午餐系列」都是韓國高中生的新寵。
(中時 )
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