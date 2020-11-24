新光三越信義A11韓國展DOWDOW & MOWMOW玩偶，價格店洽。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地韓國商品展今（24日）起至12月6日於A11 6F信義劇場展開，首度引進韓星「地獄奶奶」金守美系列小菜，有醬油螃蟹、醬油鮮蝦；與起司控愛的釜山人氣「晨月海鮮起士吐司」、「南浦洞串燒-起士熱狗」等，期間每日一物精選商品買1送1。

今年偽出國商機夯，新光三越販促部協理孫紹堃表示，各店日本商品展和韓國商品展業績皆有15至20％成長，這次韓國展先在台北南西店、台中中港店、高雄左營店巡迴，業績表現好，泡菜和海味小菜人氣高，熱銷的Darda爆米花在台北南西店熱銷3000杯。

A11店長許宜敬表示，這次韓國展延攬81家道地韓國商家，其中有28家初登場是歷年最多，美食占7成，邀來15位職人實演，因疫情引進很多商品，備貨量增加，備足2周的貨量，預計13天來客可達12萬人次與去年相當，目標業績1300萬元可較去年成長15%。

展期間免代購的網路必囤百款「3分鐘上菜懶人料理」，有台灣獨賣的「SONGHAK 辣炒年糕QQ麵」、觀光客必買的Pulmuone非油炸生拉麵-蛤蜊牛骨湯麵、牛肉香菇湯麵等。

此外，還有韓國人氣通訊軟體貼圖系列出身的人氣新角色DOWDOW & MOWMOW，與少女必逛的選物店RECORDER FACTORY，推出荷包蛋、培根、蘆筍等可愛的「快樂早午餐系列」都是韓國高中生的新寵。

新光三越信義A11韓國展初登場，金守美醬油螃蟹，每包原價1680元、特價1580元。（新光三越提供）

新光三越信義A11韓國展初登場，金守美醬油螃蟹，每包原價1680元、特價1580元。（新光三越提供）

新光三越信義A11韓國展初登場，釜山晨月海鮮起司吐司，每份原價140元、2份特價260元。（新光三越提供）

新光三越信義A11韓國展Pulmuone非油炸生拉麵-自然美味蔬菜湯麵、蛤蜊牛骨湯麵、牛肉香菇湯麵， 4袋特價1000元。（新光三越提供）

新光三越信義A11韓國展Darda爆米花-焦糖奶油起司爆米花（杯裝45g），原價69元、5杯特價300元。（新光三越提供）

新光三越信義A11韓國展THE RECORDER FACTORY「LARGE HAPPY CLAM抱枕」原價1050元、特價810元。（新光三越提供）

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