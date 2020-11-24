娛樂8點半》看多了豪門婚，發現要當有錢人的另一半，其實不太容易，長久維持美麗容顏，雖然有用但卻不是能守住富尪的絕對條件，遑論口袋飽飽選擇多，多金富商花心的可不少，香港富豪「大劉」劉鑾雄就是一例，他的名字經常與女星牽扯在一起，但如此風流的他，最終甘願為一人停留，就是太座甘比(陳凱韻)，而她既不是大美人，也不是千金小姐，甚至曾當過他最討厭的狗仔記者，但超級大亨卻願意改變，為她收心。

劉鑾雄是香港四大富豪之一，身家之雄厚，曾登富比士全球百代富豪之列，而他常登新聞版面的原因，比起成功的事業，更多的是他的風流情史，他曾與關之琳、李嘉欣、蔡少芬等知名女星傳過緋聞，還總被拍到身邊輪轉著多名紅粉知己，而他認識甘比時，已經有了一位公開穩定交往的女友呂麗君，呂麗君也試著「排除危機」，跟男友抗議哭鬧，只是最終仍輸給了甘比。

甘比個性天真真誠還有點傻呼呼，即使當狗仔時也讓人討厭不起來，跟許多大明星私下有著深刻的友情。(翻攝自甘比IG)

所以甘比什麼來歷？她的原生家庭經濟上並不充裕，因此甘比高中畢業就進報社當狗仔，但她個性爽朗甚至相當傻大姐，因此每次採訪明星都是直球進行，完全沒安心機，個性相當質樸，讓看多了複雜人際與爾虞我詐的藝人們，都忍不住放下心防，跟甘比聊內心話，時間一長，也證明彼此就像真心好友一樣互動，連難搞出名的周星馳，跟甘比的交情都非同小可，被拍到在活動中逗她玩，私下也會約吃飯。

相傳甘比與劉鑾雄的相遇，就是因為她被派去追大劉跟女星們的戀情，劉鑾雄對女友很溫柔，但對追八卦的記者卻是毫不留情，但甘比傻呼呼的作風，卻讓人生氣不起來，大劉知道她的生活背景後，不忍心讓一個純樸女孩在複雜的圈子打滾，於是安排她離開狗仔這行，到自己旗下當助理，甘比也善用多年來跑娛樂線的交際能力，替大劉做事應對進退很有分寸，大劉對她很放心，甚至因此日久生情。

甘比成為老公劉鑾雄背後溫暖的守護力量，至今仍堅持每年親手做蛋糕，替老公慶生。(翻攝自甘比IG)

但當時劉鑾雄身邊已經有固定女友呂麗君，她對大劉的桃花一直都很提防，不希望任何女人搶走屬於她的任何東西，甘比卻不同，她從不過問劉鑾雄的風流韻事，於是在呂麗君吵鬧著要男友在兩人之間作抉擇時，不吵不鬧的甘比勝出，劉鑾雄還擔心分手後呂麗君會挾怨對付甘比，事先轉了上億錢財給甘比傍身，而事後證明，劉孿雄的選擇是對的。

甘比為劉鑾雄生了3名子女，不僅好好地教養孩子長大，在丈夫劉鑾雄重病期間，甘比不離不棄，親自照顧著丈夫，而就算到現在家裡有專業廚師，每年老公生日，甘比仍堅持親自烤蛋糕幫他慶祝，真真正正作為劉鑾雄身後一股溫暖而堅定的守護力量，讓劉鑾雄感動，樂於跟她分享所有財富與幸福，包含眾多的房產與股份，甘比成了大劉公司的董事，加上勤奮學習理財投資，在2017年，甘比在也不是當初的窮狗仔，而是香港第一女富豪。

(中時新聞網)