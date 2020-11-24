北市新手父親因受不了5個月大的男嬰哭鬧，去年5月拿長條物體打屁股，又劇烈搖晃男嬰頭部，導致硬腦膜下血腫，士林地院24日宣判，依成年人對兒童犯傷害罪，判決新手父親有期徒刑3月，得易科罰金9萬，以及有期徒刑8月，可上訴。

24歲新手父親與新女友去年5月4日入住新北市新店區一間飯店，但因小孩哭鬧以長條物體毆打臀部，導致嬰兒身上多處有新舊瘀傷，直至20日，因硬腦膜下血腫、疑似蜘蛛網膜下出血及雙眼視網膜下出血等傷送醫，醫院通報北市政府。

新手父親否認傷害男嬰，凌晨看到男嬰溢奶，不能呼吸面露猙獰，情急之下，就咬男嬰屁股、手肘，想藉著疼痛試試看男嬰反應，經救護人員送醫，醫師建議住院觀察，才會自行轉至住家附近的醫院，沒有傷害親生兒子。

案經檢察官調查，飯店房間最高的的茶水臺高度84公分，沙發椅、床鋪高度不到64公分，男嬰若爬行跌落，不至於導致嚴重傷害，經過數月治療，醫院鑑定男嬰未達重大或難治之傷害，出院後狀況良好。

判決指出，新手父親未善盡照顧之責，耐心對待並妥適照料，竟施以傷害行為，長條物體打傷臀部部分，依法判處有期徒刑3月，得易科罰金，另外劇烈搖晃導致視網膜下出血，判處徒刑8月。

(中時 )