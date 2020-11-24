頭份市公所邀請苗栗知名陶藝家在藝術館舉行「茶與陶的美好生活」會員聯展。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所邀請苗栗知名陶藝家在藝術館舉行「茶與陶的美好生活」會員聯展。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗自清朝起就有燒造磚瓦歷史，頭份市也有多處知名陶窯，為了讓更多民眾看見這些陶藝大師心血成果，頭份市公所在藝術館舉辦「茶與陶的美好生活」會員聯展，希望讓鄉親共享陶藝之美。

頭份市公所表示，相傳清朝末年苗栗就有磚瓦燒造，至今已超過百年歷史，尤其苗栗多山，又蘊藏豐富且品質優良的苗栗陶土，從日據時代到戰後，奠定了苗栗有陶之鄉的美稱。從大量製作供應台灣公賣局的大型酒甕，到70年代引進日本技術，燒造各種西洋風格的細緻瓷偶，最高峰每年達50億的外銷產值。

在時光潮流波動之中，苗栗陶瓷產業從建築材料、生活用品、裝飾陶瓷，進而到當代藝術創作，特別是這幾年柴燒創作窯、個人工作室如雨後春筍蓬勃發展，其數量幾乎是全台之冠。

苗栗縣柴燒陶藝創作協會，自民國95年由創會理事長邱建清先生，結合柴燒愛好者創立至今，已邁入第15個年頭，協會希望推廣柴燒陶藝美學，培養欣賞柴燒陶藝的人口，培訓柴燒專業技藝人才等為宗旨。

在頭份附近的知名柴燒窯，有峨嵋窯邱建清，興隆窯林明文，田昌窯林錦炎，向泉窯謝正雄，廣興窯林天雲，自然窯吳寶農等，他們都是這個領域的先進大師，從事陶藝創作更是不勝枚舉。

另外茶葉也是頭份的名產，集中在興隆、珊湖流東及上下興里，市公所及農會辦理茶的品嚐及比賽更帶動製茶工藝不斷精進。許多民眾每天都在喝茶及接觸、使用或玩賞各種陶瓷製品，頭份市長羅雪珠希望藉著這次「茶與陶的美好生活」展，讓大家欣賞柴燒陶藝之美，再奉上一杯苗栗陶與頭份在地茶的幸福滋味歡迎大家。

(中時 )