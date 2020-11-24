花蓮縣內首座「繪本糖果屋」，結合社區、學校辦理各項有趣活動、雙語及各式繪本導讀、故事媽媽培訓及各項創意活動課程。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

營造優質閱讀環境是吉安鄉政重點工作之一，除編列經費購置好書，滿足各年齡層閱讀需求，未來將持續爭取經費，改善閱讀環境，創造「悅讀」吉安鄉。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉圖書館透過「公共圖書館優質化計畫」，辦理多項活動，大幅提升民眾入館意願及借閱率，閱讀率更榮獲「全台第一」，同時打造縣內首座「繪本糖果屋」，提供各式繪本導讀，突破樂齡與兒童共融學習困境，讓圖書館除借閱書本外，更是學習各項知識的空間。

花蓮縣文化局圖書資訊科長楊淑梅表示，執行花東基金公共圖書館優質化計畫期間，輔導13鄉鎮圖書館過程中，吉安鄉圖書館是成效第一的圖書館，因此成為縣內今年「公共圖書館標竿觀摩實施計畫」示範圖書館，13鄉鎮市圖書館人員23日也前往參訪。

楊淑梅說，吉安鄉圖書館辦理許多活動，增加閱讀樂趣，大幅提升民眾入館率及借閱率，閱讀率從全台536鄉鎮公共圖書館脫穎而出，榮獲「全國第一」；此外，縣內首座「繪本糖果屋」也在此，結合社區、學校辦理各項有趣活動、雙語及各式繪本導讀、故事媽媽培訓及各項創意活動課程辦理，突破樂齡與兒童共融學習困境。

吉安鄉長游淑貞說，吉安鄉圖書館日前舉辦「圖書館好好玩」，改變圖書館冰冷安靜刻板印象，透過輕鬆有趣活動，讓學童親近圖書館空間，提升主動閱讀意願，更藉由辦理小小館員體驗活動、邀請咖啡職人分享經驗等，讓圖書館結合各項主題活動，不僅是閱讀空間，進而成為多功能場域。

游淑貞表示，營造優質閱讀環境是鄉政重點工作之一，鄉公所每年編列經費購置好書，滿足各年齡層不同閱讀需求，未來將持續爭取經費，利用鄉立幼兒園教室打造「耕讀館」、新設立的圖書館空間服務鄉內北區民眾，讓大家可以就近讀書，創造「悅讀」吉安鄉。

(中時 )