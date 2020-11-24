當老闆是很多人夢寐以求的一件事情，但是當一個老闆真的不簡單，許多人一生可能就是領薪階級，但也有人有把握機會創業當上老闆，羨煞眾人！運勢命理網站「旺好運」分享三大天生擁有「老闆命」的星座，他們天生就有王者風範，身邊的人都對他們十分信賴，面對工作和事業他們非常有責任心，又吃苦耐勞，因此一生中十分有機會成為老闆！

▍第三名：摩羯座

摩羯座個性是非常有野心的，他們會建立一個目標，且踏實的一步一步往上爬，他們屬於慢慢耕耘的類型，久而久之努力最終會有結果的，他們可說是名副其實的「老闆命」啊。

▍第二名：獅子座

獅子座當然就是大家公認的霸主，他們除了有領導感，還有種榮譽的性格，他們與生俱來的氣度及風範讓周遭的人不禁佩服，這也是他們成為老闆的成功條件。

▍第一名：天蠍座

雖說天蠍座看起來少了霸氣，但實際上他們對於權力及野心的渴望是相當高的，面對事業時他們很能吃苦耐勞、學習力也很強，但最終目的就是想成為掌控大局的大老闆。

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(中時新聞網)