《親愛的殺手》今舉辦媒體試片與茶敘，監製唐在揚、導演賴孟傑、演員鄭人碩、邱偲琹、黃采儀、鄭志偉出席。鄭人碩在片中和邱偲琹有全裸床戲，鄭人碩和22歲邱偲琹異口同聲說在觀看電影時都不太敢看，鄭人碩說：「她年紀太小，我看不下去，如果同年或比我大，我可以看得很清楚。」邱偲琹則表示鄭人碩很照顧她，「導演喊卡後他立刻撇頭不看我，第一時間要求遞上毛巾。

片中一場邱偲琹幫鄭人碩打手槍的戲，劇組準備了假陽具供邱偲琹使用，她拍攝時「失誤」，假陽具和保護鄭人碩的「寶貝套」都掉了，害鄭人碩不小心露鳥，邱偲琹說：「還好了，只有一點點啦！」鄭人碩一聽生氣說：「什麼才一點點，我爸媽把我生得這麼好。」邱偲琹趕緊解釋是「露出來一點點而已」，鄭人碩堅持「全部都掉下來了啦，妳用過就忘了！」

邱偲琹接演該片「先斬後奏」，表示「爸媽不接受，拍了才講，劇照一出來，我就發給爸媽看尺度，結果被已讀不回」，她說媽媽現在可以接受還全公司包場去看，但是爸爸還不敢面對這件事情。

鄭人碩飾演身障人士，在片中坐輪椅，他拍攝前以中風過世爸爸的輪椅練習，但是練習時會想起爸爸而哀傷，「練完就把爸爸的輪椅捐出去了」，他透露練習輪椅曾因愛玩特技「壓孤輪」而摔倒。

鄭志偉和邱偲琹也有做愛的戲，鄭志偉表示墊了很多毛巾，怕自己被說是怪叔叔，「只用腿側面稍稍碰撞她」，他幽默說：「在戲劇都沒有這些，感謝監製帶我拍電影給我這個角色，也謝謝觀眾忍耐看我的屁股。」黃采儀在片中飾演邱偲琹的母親，患有躁鬱症常常滿口國罵，一場邱偲琹餵黃采儀吃飯，黃采儀罵不停地戲，導演賴孟傑說黃采儀至少飆罵超過5分鐘。《親愛的殺手》12月4日全台上映。

(中時 )