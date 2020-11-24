台中市傳統市集參加109年度「經濟部優良市集及樂活名攤評核」，以整齊、清潔、明亮的環境再度蟬聯全國15處評核縣市第一名，在有「菜市場金馬獎」之稱的評核中摘星3891顆，相較去年度1702顆星「翻倍」成長，創下全台縣市唯一突破3000顆星的門檻佳績，市府經發局代表市長盧秀燕出席，見證榮耀時刻，感謝攤商努力。
經發局表示，為進行傳統市集全方位升級，今年中央與市府投入約2億200萬元預算，包括公廁整修、電梯汰換、耐震補強工程、以及市場建築設備修繕工程等，並加強攤商教育訓練，加強市集行銷。
台中今年市集與名攤總計斬獲3891顆星，並有25處獲優良市集，其中四星6處、三星17處、二星7處，市集總星數有89顆星。
此外，樂活名攤計有1,729攤，其中五星1攤、四星32攤、三星381攤、二星1211攤、一星104攤，名攤總星數有3802顆星，市集與名攤總計3,891顆星，總星數為全國15縣市第一名，也是各縣市中歷年最佳成績。
優良市集、樂活名攤一、二、三星等評核計畫由直轄市、縣市政府自行規劃，送核數量不設上限；四、五星等評核由經濟部安排評核委員實地現勘，台中市攤商報名十分踴躍，響應政府推行名攤認證。
今年更特別頒發「經營典範市集(防疫應變)」，台中市建國公有零售市場、逢甲觀光夜市攤販集中區及大慶夜市攤販集中區均獲獎，有效防範疫情並提升競爭力獲肯定。
經發局指出，市場及名攤逐步升星，展現攤商努力成果，12月25日將在台灣大道市政大樓集會堂舉行「台中市優良市集暨樂活名攤頒獎典禮」，表揚台中市傳統市集自治組織及攤商的付出，分享榮耀與喜悅。
(中時 )
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