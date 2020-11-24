大都會司機無視紅燈硬闖，汽駕怒按喇叭達11秒。(照片/取自《台北之北投幫》社團)

北市一名張先生投訴昨(23日)上午11時行經北投石牌路二段路口時，遭一輛從天母西路駕駛而來的大都會客運285路線公車，硬闖紅燈強行通過，張姓汽駕急按長達11秒喇叭警示，沒想到客運司機完全不理，氣得他開窗怒吼，隨後將行車紀錄器畫面po版，便引起網友熱議。對此，北投分局回應了。

張姓駕駛開窗向客運司機怒吼。(照片/取自《台北之北投幫》社團)

張姓駕駛接受《中時新聞網》電訪，回憶當時行經石牌路二段與天母西路交叉口時，左邊公車感覺緩緩移動，但不確定他要幹嘛，因當時還是綠燈，便準備駕車繼續直行，一旁285公車突然插進來，急長按喇叭警告，沒想到司機完全無視強行通過，我便追上前搖窗怒吼「你是不會看紅綠燈嗎?」，而張目前已透過交通違規檢舉送案及1999陳情。

張姓駕駛向公車司機長按11秒警示喇叭。(照片/取自《台北之北投幫》社團)

對此，大都會客運總經理室主任張庭榮表示，石牌路二段與天母西路口，號誌部分屬閃黃燈，用路人經過可按下通行鈕【新式行人觸動按鈕及號誌燈】，此案件經查證為駕駛疏忽，依照公司規定以記大過一支做為懲處，並予以加強教育宣導。

張姓駕駛與客運司機行經石牌路二段與天母西路交叉路口，爆出行車糾紛。(照片/《中時新聞網》製作)

北投分局交通組吳信鴻警務員表示，針對此案經檢視相關影片後，公車闖紅燈案件屬實，將會依法舉發。根據《道路交通管理處罰條例》第53條規定，車輛闖紅燈案件，會處以1800元至5400以下的罰鍰，也將相關事證函給公共運輸處要求業者加強管理。吳警務員另表示，有關民眾長鳴喇叭部分，本身駕駛也已涉及違規，根據交通法令規定，若遇緊急狀況可按喇叭，但以單響為原則，不得連續按鳴超過3次，每次時間不得以超過半秒。

北投分局呼籲民眾應保護自身安全及行車秩序，避免在行經道路上，與其他駕駛發生衝突。(照片/《中時新聞網》資料照)

北投分局則呼籲，駕駛朋友在路上遇到行車危險，除了按鳴喇叭提醒外，也盡量做到減速避免碰撞，對方若涉及交通違規，可透過線上檢舉，查證屬實後將依法開罰。 切勿上行經道路上，與其他駕駛人發生衝突，以保護自身安全及行車秩序。

(中時新聞網)