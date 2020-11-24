新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，雖近期有諸多疫苗好消息出爐，但新一波疫情急升溫，導致歐美在第四季經濟成長可能受阻，在疫情肆虐下，許多產業生態出現變化，半導體產業今年就迎來幾起百億美元併購潮，花旗集團 (Citi)認為，明年將掀起以生技、半導體以及能源業為主的併購潮。

據《Barron's》報導，花旗集團最新研究報告指出，今年3月，以美元計算的併購活動大幅降至200億美元，遠低於年初的1800億美元規模，但隨著疫情受到控制，經濟復甦力道十分強勁，以今年10月來看，併購規模已經強彈至2050億美元。

繪圖晶片大廠Nvidia今年稍早宣布以400億美元價格買下日本軟銀集團旗下的矽智財大廠安謀（ARM），以及AMD宣布以350億美元併購Xilinx（賽靈思）等，預計在未來半導體需求愈發強勁，將有更多重量級半導體併購案出現。

花旗集團首席美國股票策略師Tobias Levkovich表示，在各國繼續推出財政刺激、低利率環境下，企業融資成本降低，加上疫苗即將問世、全球貿易爭端降低之下，都有可能讓併購交易更加熱絡，也支撐股市繼續看漲。

該報告認為，這些併購案將集中在生技、半導體以及能源產業。由於部分藥廠獲利前景惡化，可能需要更多資金併購同業來提高研發疫苗；能源方面則是目前國際油價落在40美元，仍遠低於今年初的63美元，加上新能源應用衝擊傳統石化產業，讓這些大型能源商必須轉型，應對今後市場。

(中時新聞網)