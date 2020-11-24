孟子第73代孫女、女星孟慶而在上個月以一身爆乳裝出席金曲代領獎爆紅，而在日前的金馬獎上，孟慶而也不負所望、辣穿薄紗透膚長版禮服登場，孟慶而在下午則一口氣連曬6張爆乳禮服照，她辣挺32D胸器，其中一套還重現在金曲獎上的開中門爆乳禮服，畫面讓人眼睛大吃冰淇淋。

孟慶而今（24日）在IG連曬6張爆乳禮服照，有一套是她在金馬獎上穿的金色薄紗透膚長版禮服，以及寶藍色細肩深V禮服，而她的下身也很有看頭，裙擺全是透膚材質，一雙筆直美腿若隱若現。

最吸睛的莫過於，孟慶而身穿亮粉色開中門禮服，她胸口交叉的綁帶設計，讓孟慶而白嫩的傲人上圍呼之欲出，腰部收緊設計更顯她的纖細身材，接著往下一看，裙襬還有辣開高衩，孟慶而腿根全都露，這套禮服彷彿重現孟慶而的金曲戰袍。

孟慶而上個月以身穿紅色、胸口交叉的開中門禮服爆紅。（圖／取材自孟慶而Instagram）

同時，孟慶而也感性提到：「我知道我的照片比較性感，但不代表我無腦，不代表我沒有專業，不代表我不善良，更不丟祖宗的臉」，孟慶而強調，她的性感是有質感、美感和符合場合的「但若你不認同，我也尊重，並且我下次會更加油呦。」

(中時新聞網)