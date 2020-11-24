人稱E神的香港歌王陳奕迅也開始進軍直播界。先前他開通自己的抖音帳號，立刻引來眾多好友與粉絲的關注；自嘲因疫情已一年多沒收入的他，近期好不容易發行了新專輯。昨(21日)，陳奕迅在抖音上開直播與歌迷們互動，更和女兒的偶像王一博連線尬舞。

某次陳奕迅曾在影片中透露，自己16歲的女兒相當關注大陸偶像，這讓身為爸爸他不甘示弱的跟女兒說：「妳這些偶像，其實有一些我真的有看過，都要叫我Eason哥妳知道嗎？」，這番話讓女兒相當驚訝。

陳奕迅曾向女兒炫耀，自己不一定比她喜歡的偶像紅，但地位比他們高 (圖/ 翻攝自網路)

昨天陳奕迅在線上與粉絲互動，並和女兒的偶像王一博連線；只見王一博一開頭立刻說：「Eason哥您好」，這讓他笑說：「別太在乎“哥”這個字，叫Eason就好。」

由於王一博的舞藝相當精湛，陳奕迅也忍不住分享自己年輕時霹靂舞跳得不錯這件事，現場更立刻小秀一段「擦玻璃」和「電流舞」，讓不少粉絲驚呼，原來Eason不止是歌王，還是位「隱藏舞王」。

舞也跳得不錯的陳奕迅，在直播現場小秀一段舞技 (圖/ 翻攝自微博)

陳奕迅更自曝家中老婆、女兒和兩隻狗都在看節目時，自己是不能轉台的；更說老婆徐濠縈原本喜歡花式滑水，現在則迷上滑板，依他猜測這應該是因為王一博的關係；他也說自己滑板玩了10幾年，Ollie這個動作一次也沒翹起來過。王一博最後說要送一塊板給陳奕迅，而他則回說：「那我送你一個擁抱。」

(中時新聞網)