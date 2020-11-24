SK集團兩家關係企業組成的團隊將在2025年以前，共投資2.1兆韓元（19億美元）在韓國西南部一處工業園區打造數據中心與新創企業聚落。

韓國國土交通部周二宣布，SK E&S Co.與SK broadband Co.將投資2兆韓元，於2025年以前，在新萬金（Saemangeum）工業園區建造8座數據中心。

該部門在聲明中表示，兩家公司的目標是到2029年，採用在新萬金製造的可再生能源的數據中心數量將增加1倍，並預計這些數據中心將吸引至少60家國內外科技公司與新創公司加入。

南韓正積極爭取外國投資，並試圖帶動這個面積為曼哈頓4倍大的新萬金園區，轉型成為一個環境友善的濱海城市，同時具有高端產業、觀光景點、農業設施與科學及研發機構坐落其中。

聲明中表示，這個投資團隊亦將在2023年前另外挹注1000億韓元，打造一個新創企業聚落，目標是吸引300家擁有先進技術，但缺乏資金開創事業的公司進駐。在完成建設後，兩家SK公司計畫經營這個新創聚落20年。

(時報資訊)