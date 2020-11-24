雖美股隔夜收漲，然香港出現疫情隱憂，港股上午窄幅上下震盪，午後開始走高。

周二香港恆生指數收漲102.00點或0.39%，為26588.20點。國企股(H股)跌53.95點或-0.51%，為10612.58點。

半導體大漲4.76%，為表現最好的板塊。華虹半導體漲5.92%，報35.55港元；上海復旦漲5.66%，報11.16港元；中芯國際漲2.01%，報22.70港元。

騰訊、小米、美團皆下挫，分別跌0.34%、1.63%、1.49%。小米即將於周二收市後公布第三季業績報告。

阿里上漲2.27%，報270.0港元。媒體報導，第二上市擬納入港股通。

恆生科技指數漲0.23%。中興通訊漲6.5%，為表現最好的成分股。

中資的金融股走弱，中國平安跌1.2%，中國銀行跌1.1%，工商銀行和國壽皆跌逾1%。

關於港股通納入第二上市，讓內地南下資金可以買賣港股生物科技股和第二上市股，港交所最新回應，不評論市場猜測，但將定期審視滬深港通運行，不斷優化有關機制。

(時報資訊)