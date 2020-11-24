P.LEAGUE+桃園領航猿的洋將找了控球後衛、小前鋒及中鋒三個位置的球員，繼擁有NBA資歷、已經抵台報到的瑞德（Davon Reed）、傑克（Kadeem Jack）之後，第三位洋將也確定，是曾在大陸CBA締造過單場69分紀錄的美國好手華倫（Willie Warren）。

華倫主打後衛，現年31歲的他畢業自奧克拉荷馬大學，NBA 2010年選秀會第二輪第54順欸被洛杉磯快艇挑走，也曾在伊朗、黎巴嫩等職業聯賽討生活，在CBA打拚期間，曾於2014年12月14日的比賽單場為所屬的北控隊豪取66分，2015-16球季效力浙江稠州金牛時，於2016年1月22日和天津金獅一戰個人鯨吞69分，得分火力驚人，台北富邦勇士教頭許晉哲、球星「野獸」林志傑都對他印象深刻，表示華倫能切能投、非常難守，但有他加入Ｐ＋聯盟，相信可以增加賽事亮點。

華倫目前人還在美國，正在進行來台程序，球團希望他可以這禮拜出發來台，由於今年全球受到新冠肺炎疫情影響，屆時華倫抵台後，要跟瑞德、傑克一樣，先在防疫旅館隔離14天，才能和球隊會合。

(中時 )