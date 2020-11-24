中天新聞台換照被NCC駁回引起全民憤怒！市議員陳成添今天質詢時，痛批蔡英文政府就和武則天一樣打壓不同言論的電視台，蔡英文應改名為「關中天」，他為台灣人感到悲哀！市長盧秀燕說，沒有具體理由、採取雙重標準關閉中天新聞，對民進黨來說是警訊，這會讓民眾認知；因為新聞媒體的聲音跟中央不一樣，所以中央就關掉電視台、打壓新聞自由。

陳成添不滿指出，從49台到55台，大都在捧中央政府，媒體應是監督政府不是在捧政府，只有共產國家才在捧政府；看到近年來媒體被中央政府打壓的很利害；川普每天罵美國NCC及電視台，電視台在川普講話時說切斷就切斷，川普也不會說要關掉電視台。

市議員陳成添今天質詢時，痛批蔡英文政府就和武則天一樣打壓不同言論的電視台，蔡英文應改名為「關中天」，他為台灣人感到悲哀！（陳世宗攝）

陳成添說，台灣號稱民主國家，蔡英文、蘇貞昌等人，以後將是民主的罪人！他以前認為國、民兩黨輪流執政最好，結果現在是拿到權力後，權力一把抓、一言堂，所有反對聲音都聽不進去，這是民主進步黨嗎？現在台灣政府是民主退步黨。

陳成添表示，前總統陳水扁以前被人照三餐罵，還外加消夜，有人建議他將該電視台關掉，但陳水扁說他創黨理念是民主自由、言論自由，如果關台就沒有言論自由；結果蔡英文、蘇貞昌卻關中天，目前一黨獨大，蔡英文政府就和武則天一樣！連一個總統都不出來說清楚，這是一個政府的態度嗎？他感受到台灣人民的悲哀！

陳成添痛批說，民主進步黨現在是退步黨，為一己之私，一黨之私，言論自由一把抓，中天未下架前，民進黨內在搓？市民要去了解，現在的政府在分贓，反對的電視台對政府有批評、建言的電視台要去關台，現在的電視台全都是揶揄奉承中央政府和蘇院長，難怪蘇貞昌說話時眼睛閃來閃去，不敢面對國人！

盧秀燕表示，她在媒體工作長達10多年，也是中華民國第一位電視台在地方的女性採訪主任，因此對於維護新聞自由特別珍惜，新聞自由好不容易建立，我們要珍惜，可惜中央不能容許多元不同聲音。

盧秀燕指出，到目前為止，中央政府沒有說明白關閉中天新聞台的原因，應要講出一個道理，清楚說出中天哪裡不對，他們的言論也許跟中央政府不一樣，或許批判了中央，但這是關台理由嗎？中央政府應列出關閉的理由，但目前始終沒有說清楚、講明白。

盧秀燕強調，沒有具體理由、採取雙重標準關閉中天新聞，對民進黨來說是警訊，這會讓民眾認知，因為新聞媒體的聲音跟中央不一樣，所以中央就關掉電視台、打壓新聞自由；或許我的話忠言逆耳，但還是要替所有新聞人說出心裡話，好不容易打拼來的新聞自由，希望珍惜，不要打壓，希望說清楚、講明白。

(中時 )