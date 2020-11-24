港股24日走勢反覆，最後收升102點，創八個半月新高。
恒指開盤漲144點報26,630點，已見全日高位，未能升破23日盤中創出的逾四個半月高位26,662點，大市隨即掉頭向下，最多跌76點，見26,409點全日低，守在10日線（約26,377點），中午升12點。
午後震盪走穩，臨近收盤向好。恒指收盤升102點或0.39％，報26,588點，創八個半月收盤高位。
國企指數跌53點或0.51％，報10,612點。大盤全日成交1432.42億港元。
憧憬25日施政報告將公布擴大互聯互通機制，讓大陸南下資金可買賣第二上市股份。阿里巴巴一度升返20日線，收升2.3％報270港元，成交居首有112.26億港元。
成交第二大是騰訊，收跌0.3％報584港元。小米收盤後發布季度業績，績前創新高後倒跌，收跌1.6％，居成交榜第三位。
(工商 )
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