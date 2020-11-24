台27線中興至大津段拓寬改善計畫第1、2標動土典禮24日舉行，對於地方期盼已久的台27線中興至大津芒果樹路段，交通部次長陳彥伯表示，第1、2標拓寬工程於10月8日開工，象徵整個拓寬計畫「最後1里道路」即將圓滿達成。

工程竣工後，將建構六龜地區台27線「綠色廊帶景觀大道」，大幅增加六龜通往南橫及高雄市區的便利性，與促進地方繁榮發展。

此工程將為高雄市六龜區帶來經濟發展及增進觀光效益。公路總局第三區養護工程處在工程簡報提到，該工程將結合三合溪畔的「紫蝶秘境」與荖濃溪畔的人文自然景觀，所營造的「紫蝶景觀廊道──紫蝶公路」，將為地方提供便捷優美的道路。

在陳彥伯等人引領執鏟，宣布「台27線中興至大津段拓寬改善計畫第1、2標」正式動工，公路總局也將加速此工程的推動，全力為高雄市六龜區打造一條蘊含當地景觀特色的「紫蝶公路」。

(中時 )