全球人壽為了帶動職場運動風氣、由健身指導員與職場護理師隨機突襲各部門帶動「5分鐘健身操」，讓同仁們工作之餘可好好舒展筋骨。（圖/全球人壽提供）

為有效防範新冠肺炎疫情，又希望提升國人健康，中央流行疫情指揮中心今年推廣「防疫新生活」運動。向來以「以人為本，幸福企業」為營運策略之一的全球人壽，在防疫期間透過各項健康促進活動，持續鼓勵同仁建立良好運動習慣，強化自主健康管理，以提升自我免疫力，再次榮獲教育部體育署頒發「109年運動企業認證」榮耀，由教育部常務次長林騰蛟授獎、全球人壽人資長吳惠玲代表領獎，連續獲獎代表全球人壽為備受肯定的「運動幸福企業」。

落實運動幸福企業 獨創「5分鐘健身操」

根據國立臺灣師範大學教授研究發現，台灣有高達51%民眾，在疫情來臨時，還能維持疫情前的運動強度，有助於在疫情期間，保持身心穩定。全球人壽認為，同仁的身心健康，是企業相當重要的無形資產。

「運動企業認證」由教育部體育署頒發，每2年舉辦1次，全球人壽自105年起次次入選不間斷，實踐「運動企業」不遺餘力。

為了鼓勵同仁養成良好的運動習慣，全球人壽帶動職場運動風氣、提升健康意識，每週二次都會固定由健身指導員與職場護理師一起隨機突襲各部門，帶動「5分鐘健身操」，讓同仁們工作之餘可好好舒展筋骨。此外，也開辦「健康體位管理班」 及「輕鬆健走班」，提供同仁自主運動、做好健康管理的機制。

設置健身房、MV熱舞社 將運動氛圍融入職場

全球人壽人資長吳惠玲表示，把「運動氛圍」融入職場，是非常輕鬆自然的一件事，例如各職場中設有媲美私人健身房的健身設備，以及補助運動型社團，吸引同仁們自發性成立高爾夫球社、MV熱舞社等，目前已設立12個運動型社團；因此，在公司不管是上班前、午休時間或者下班後，都有同仁穿著球鞋，準備去健身房運動或參加運動社團的身影，讓運動成為同仁日常生活的DNA。

全球人壽MV熱舞社由同仁親自擔任指導老師，每周三中午與社員相約瑜珈教室練舞。（圖/全球人壽提供）

全球人壽高爾夫球社社員下班後相揪自主練習。（圖/全球人壽提供）

吳惠玲進一步說明，運動習慣的養成與健康意識的覺察，更需要從部門主管以身作則開始。所以，公司從今年初起就請處級以上主管統一測量體適能，並由健身指導員在午休與下班後提供相對應課程，針對要改進項目進行體適能訓練，把「落實運動」融入團隊氣息中，自然養成運動企業。

訓練課程包括基礎核心、基礎核心加減脂飛輪、自由重量訓練、飛輪有氧等四大類型課程；參與主管們依據個人體適能前測結果分班，最後體適能(含體脂肪、腰圍、肺活量、肌力與柔軟度)共有13位「有進步」，1/3主管半年大躍進，進步面向包括體脂肪、腰圍、體適能。

為提倡同仁在防疫期間保持良好運動習慣，由全球人壽健身指導員呂哲宇指導、法遵長林鼎鈞示範正確使用重量訓練器材的方式。（圖/全球人壽提供）

全球人壽健身指導員呂哲宇表示，看到各個主管們在忙碌的工作下，依然可以照約定好的課程時間提前報到準備，且不同部門主管之間還會互相邀約，運動間也會互相勉勵，持續不殆，尤其是最後體適能後測時，主管們展現出來的自信，以及進步的成績，還有活動結束後仍然有許多主管持續運動，真正養成運動習慣，這些就是讓我最有成就感且感動的地方。

邀職場護理師拍防疫影片 秀洗手七字訣

此外，防疫期間為提醒同仁有正確的防疫作為、居家工作也能不忘運動、提升免疫力，全球人壽邀請職場護理師、健身指導員以及同仁，拍製防疫宣導影片。影片中把洗手七字訣「內（手心）、外（手背）、夾（指縫）、弓（指背）、大（大拇指與虎口）、立（指尖）、腕（手腕）」，結合時下最流行的洗手舞，提醒同仁正確洗手步驟，如濕洗手全程需達40至60秒才算正確。

全球人壽護理師張穎晅指出，疫情期間，在無法濕洗手情況下，也可用75%酒精進行乾洗手代替，步驟與濕洗手相同，全程需達20秒至30秒。她也特別提醒，在回家後、吃東西前、如廁後、甚至是碰觸可能的髒污後等，都是一定要洗手的關鍵時刻。

除了洗手，戴口罩也十分重要。全球人壽護理師洪郁婷，在影片中說明如何辨認口罩的正反面，例如有顏色或字樣的一面朝外；配戴口罩時，雙手都以接觸口罩雙耳棉線為主，盡量不要碰觸到口罩內外側，避免細菌沾染，戴上口罩後，確認口罩覆蓋口鼻、將鼻梁壓條壓緊。而脫除口罩時，在卸下口罩雙耳的棉線後，將口罩由內往外摺疊，再用棉線綑緊並丟棄至垃圾桶，最後同樣要記得用肥皂洗手或用酒精消毒雙手。

居家辦公運動不能少 防疫操輕鬆練腹肌

另一方面，為因應超前部署而居家辦公的同仁運動需求，健身指導員呂哲宇也為同仁示範居家防疫操，教同仁如何利用瑜珈墊，在家輕鬆完成「核心卷腹」來鍛鍊腹肌，透過適合女性的「跪姿浮力挺身」強化胸肌，還有預防上班族五十肩的「肩上舉」、練就蜜桃臀的「深蹲」等動作，讓同仁在家也能用正確方式輕鬆運動，避免運動傷害，同時達到提升自身免疫力的效果。

全球人壽不僅重視同仁健康，更往外擴散運動氛圍，年年舉辦大型運動活動邀請保戶一同參與，包括2018年萬人瑜珈活動及連續兩年的千人ZUMBA ®活動，都獲得熱烈迴響，讓運動除了是種健康習慣，更是一場有趣的盛典。

全球人壽也積極支持各項運動賽事，長期透過贊助國內外棒球各類賽事，如黑豹旗全國高中棒球大賽、第28屆亞洲盃棒球錦標賽等，以及啟動每年度的「我的棒球夢」圓夢計劃，協助台灣基層棒球訓練更加紮實，厚植臺灣國球實力，期望帶動棒球風氣，並鼓勵國人支持國球。

祭出防疫7大措施 定期通報防破口

而今年初新冠肺炎來襲第一時間，全球人壽立即啟動相關機制，包括應變措施與疫情通報作業，並成立法定傳染病因應專案小組，祭出7大防疫措施。包括落實感染區回國及有接觸史者之14天自主健康管理、同仁防疫休假處理、啟用定期疫情通報系統、持續加強防疫宣導、備妥耳溫槍、消毒酒精及口罩供同仁使用等。

全球人壽也發出防疫溝通說明信，建議同仁們應對自身健康情況保持高度敏感，強化自己與家人的健康管理，如有身體不適應回報直屬主管、部門防疫窗口與職場護理師，並宣布辦公職場全面配戴口罩，防疫期間盡量以電話或社群媒體進行溝通，降低跨部門同仁直接接觸的機會。

全球人壽相信，有健康的生活，才有幸福的人生；而同仁的健康，是公司最重要的資產，企業塑造友善與健康的職場，才能讓同仁更全心投入、發揮所長，提供更多優質的保戶服務。全球人壽將會繼續努力，致力於打造以人為本的幸福企業，由內而外，洋溢健康與幸福，成為台灣壽險業中幸福運動企業的典範標竿。

(中時新聞網)