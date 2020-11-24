民進黨立委高嘉瑜自稱租屋10年買不起房子，但名下有2筆建物，後來她在臉書公開閨房照片，只見衣物堆積如一座小山，更驚見泛黃枕頭，她解釋是囤物症所致，讓房屋事件持續延燒。對此，資深媒體人黃創夏今(24日)在臉書狠酸，「Errrr...亂室嘉人」。

針對炒房說，高嘉瑜則是在臉書PO出房間照片澄清，自己買房如實申報，但因為囤物症，導致租屋處東西堆積如山，像資源回收場，無法搬家。她也強調，事實是自己還揹負貸款2000萬，大學就開始工作至今22年，擔任議員3屆後才開始買房。

對此，黃創夏在臉書寫下，大家關注「囤房稅」，妳在申冤「囤物症」？他認為此舉是轉移焦點，絶非上策；最後，他更以「亂室嘉人」形容高嘉瑜。

不少網友則留言寫下，「挺喜歡她的，但這次危機處理簡直是災難，比房間慘況更慘」、「囤房跟囤物似乎不足以吸引到我的目光，我比較關心『枕頭』衛不衛生？！」、「大家都看的懂她在拗」、「2棟房算不算囤房呢？」

(中時新聞網)