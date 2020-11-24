台大生物環境系統工程學系教授范致豪。（李柏澔攝）

化學肥料因為快速、方便、有效，導致大批民眾使用，然而化肥容易隨著水分流失而污染環境，台大生物環境系統工程學系教授范致豪表示，農業肥料的沖刷佔台灣河川污染源比例約5％至15％，若肥料搭配生物菌劑與生物碳的「綠色資材」，除了可提升土壤肥力增進植物吸收，更減少50％的污染流入土壤與河川。

聯合國訂每年的12月5日為「世界土壤日」(World Soil Day，WSD)，環保署今(24)召開記者會推廣農業界善用綠色防治技術，避免土壤侵蝕以及農業污染河川水質，以呼應今年土壤日主題「保持土壤生命力，保護土壤生物多樣性」。

根據聯合國資料統計，2050年全世界將有90％以上的土壤肥沃度降低，地球自然形成2到3公分的土壤更需耗費千年之久，目前全球已有30％以上的土壤肥沃度逐漸降低，而土壤的侵蝕也將導致農作物產量減少50％。

范致豪指出，台灣氣候多雨，化肥容易遇水沖刷，一旦下雨就得重新施肥，所以用量十分龐大，各種化肥如硫酸銨等會對河川造成不同程度的影響，初步統計，農業地區對台灣河川污染貢獻比例約5％至15％。

范致豪說，一般講的「綠色」泛指對環境友善的物質，若在農業上能夠找到一些跟環境更有協調性、就能夠幫助替代過往使用可能威脅環境的物質，對環境品質除了有幫助，也大大降低每次降雨沖刷把這些物質帶到河川造成的污染。

以生物菌劑這綠色資材來說，作物生長的基本元素會在土壤孔隙中流失或被保留，像溶磷菌等菌種混拌在其他的肥料中可強健根系吸收的能力、改善土壤酸鹼值，也能透過根系進入植物體增加對營養元素吸收的能力，除了可提升土壤肥力增進植物吸收，更減少50％的污染流入土壤與河川，下游河川承受水體的品質也能獲得保障。

(中時 )