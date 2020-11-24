港媒報導，前中共中央和國家機關工委常務副書記孟祥鋒已重返中共中央辦公聽（中辦）擔任常務副主任，未來在中共二十大時（2022年）將可能接替丁薛祥成為中共中央辦公聽主任（外界稱中南海大管家）。

香港《星島日報》24日在一篇評論文章引述消息透露，前中宣部副部長梁言順已接替孟祥鋒出任中共中央和國家機關工委常務副書記，而孟祥鋒已於10月出任中辦常務副主任，並於11月5日公開亮相。

文章指出，最近三任中南海大管家都有經歷過中辦常務副主任的台階，如已落馬的大老虎令計劃，就曾於2000年擔任中辦常務副主任，2003年主持常務工作，並在中共17大前夕晉升為主任。

令計劃因兒子發生車禍，後續引發醜聞及牽扯入薄熙來事件失勢落馬後，時任貴州省委書記栗戰書臨危受命，擔任中辦常務副主任，兩個月後即扶正；另外，前上海政法委書記丁薛祥也曾於中共18大擔任中辦副主任，兩年後擔任常務副主任，19大入局並執掌中辦主任。

文章指出，這次孟祥鋒主持中辦常務工作，中共20 大時有望進入中共中央政治局並兼任中辦主任，而丁薛祥則可望更上層樓，成為中共政治局七常委之一的國家領導人。

據介紹，孟祥鋒是河北平鄉人，吉林大學畢業，法學博士，長期在中紀委工作。文章稱，中共18大後，栗戰書清理令計劃在中辦的「餘毒」，期間孟祥鋒接替夏勇擔任保密委員會辦公室主任、國家保密局局長，後來出任中辦調研室主任，2015年擔任中辦副主任。

2017年，孟祥鋒出任中共中央和國家機關工委（中國共產黨中央委員會中央和國家機關工作委員會）常務副書記，屬於正部級，並在19大當選中共中央委員。這次重返中辦協助丁薛祥，標誌著中南海一顆新星的登場。

中共中央和國家機關工委是中共中央派出機構，統一領導中央和國家機關各部門黨的工作。負責指導中央和國家機關黨的政治、思想、組織、作風、紀律建設，並指導中央和國家機關各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導幹部的監督和管理，領導中央和國家機關各部門機關黨的紀律檢查工作，歸口指導行業協會商會黨建工作等工作。

(旺報 )