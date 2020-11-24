2020年受到疫情的衝擊，今年的跨年活動，除了像往年一樣萬人聚集唱跳吶喊倒數，一起看高空煙火，或是追逐太平洋曙光迎接2021，還有其他選項嗎？ 品學網與好好聽文創，在年度最後一天，聯手推出跨年知識論壇活動，8大演講主題從早上8：30不斷電持續到2021凌晨00:30，16小時跨年學習不間斷！

這場從2020年12月31日早上到凌晨舉辦的上千人知識論壇，邀請8位名人專家授課，聯手分享跨界思維，掌握各領域趨勢，包括網紅教父KING哥（黃冠融）、卡內基訓練負責人黑幼龍、健康達人潘懷宗、互動設計專家葛如鈞、品學網董事長郭騰尹、生命鬥士高銘和、前東海大學管理學院院長林財丁、品學網CEO林偉賢。

2020新冠疫情讓全球產業經濟都受影響，交通旅遊、飯店餐飲、百貨購物都受到衝擊，但危機就是轉機，反應快的業者，如實體通路商透過網路與KOL網紅、直播主合作直播帶貨，業績維持不墜，旅遊業推出結合身心靈課程的「健康旅遊 (Wellness Travel)」，住房率衝至8成，疫情下，更夯的「外送平台」直接改變人們生活型態。接下來如何戰勝疫情，掌握趨勢？2020跨年學習論壇，12月31日當天在台北市敦化北路100號王朝大酒店2樓舉行。詳細內容可參考活動相關連結https://www.pingshare.com/1231.html

(中時新聞網)