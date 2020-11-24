國立海洋科技博物館合作舉辦「太空圓夢計畫-衛星全台走透透」展覽，現場展出1：1的福衛七號衛星模型。（國立海洋科技博物館／陳彩玲基隆傳真）

國家實驗研究院國家太空中心與國立海洋科技博物館合作舉辦「太空圓夢計畫-衛星全台走透透」展覽，現場展出1：1的福衛七號衛星模型、長達7公尺福衛五號發射火箭模型，讓民眾深入了解台灣目前擁有的衛星、未來發展計畫及特殊任務。

海科館長陳素芬說，衛星最大的優點是不受海陸分佈限制，在太空中短時間能取得大範圍資訊，提供相關單位進行防災救災、氣象海象觀測預報、氣候變遷及資源探勘等多方面應用，現場展出1：1的福衛七號衛星模型、1：10長達7公尺福衛五號發射火箭模型，以及未來即將發射與發展中的獵風者、福爾摩沙衛星八號及B5G通訊衛星等衛星計畫的最新消息。

國研院太空中心指出，「太空圓夢計畫-衛星全臺走透透」展覽系列活動已舉辦多年，主要推廣台灣太空計畫、讓國人了解近年台灣太空領域發展，這次除了衛星展覽外，也配合太空科技講座、衛星紙模型DIY等活動，讓年輕學子有更多機會接觸到最新的太空科技。

海科館表示，展區目前展覽我國擁有的衛星科技，邀請民眾一同前來，為即將發射的獵風者衛星、發展中的福爾摩沙衛星八號及B5G通訊衛星加油打氣，展期至12月13日止，此外，國研院太空中心也規畫針對偏鄉及資源較少或原民學校提供參訪補助，歡迎有需求的學校提出申請。

國立海洋科技博物館合作舉辦「太空圓夢計畫-衛星全台走透透」展覽，現場展出1：10長達7公尺的福衛五號發射火箭模型。（國立海洋科技博物館／陳彩玲基隆傳真）

國立海洋科技博物館合作舉辦「太空圓夢計畫-衛星全台走透透」展覽，也推出太空科技講座、衛星紙模型DIY等活動。（國立海洋科技博物館／陳彩玲基隆傳真）

(中時 )