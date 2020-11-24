當孩子長大後，家中閒置的玩具怎麼辦？據台灣玩具圖書館統計，平均每年收到約40噸舊玩具，其中多數是過年前整理家中物品時或是孩子升上國小、國中不再玩的玩具為主，但經過整理後，每年讓5萬件舊玩具重獲新生，除了陪伴偏鄉孩子外，有些更陪著身心障礙者、長者等，成為他們生活的一部分，

據統計，玩具圖書館回收的玩具每年達40噸，經過玩具醫生的整理後，目前每年約有5萬件再利用，但玩具圖書館不會回收刀劍、攻擊類、絨毛布偶等玩具。

「從有玩具圖書館構想至今已15年」，台灣玩具圖書館執行長張維庭表示，當初是創辦人蔡延治有感於部分地區育兒資源不足，再加上如果玩具拋棄後可能會有環保問題，因此才會成立玩具圖書館協會，期待系統性的蒐集、整理、分享玩具。

張維庭說，回收的玩具除了提供給孩子外，目前也會給如身心障礙者、高齡者等，前者可以利用玩具復健，後者則可以延緩老化、失智，給他們更好的生活品質。

張維庭也說，除了在社區據點提供玩具外，他們還有行動玩具車、傳愛背包等方式，無論上山下海、甚至是到海外去，包括非洲、泰北、緬甸等地都可以看到他們的蹤跡。

張維庭提及，有次回收玩具時，發現有小女孩對捐贈的玩具依依不捨，一度以為是被家長逼來捐的，但細問後才發現，原來該家家酒的玩具是屬於其已因病過世的妹妹，「十分特別」，因此經過深思後，目前玩具已送給某個受刑人的子女，看著孩子拿著漂亮的項鍊戴在身上，希望讓它陪伴著她長大。

今年傳善奬得主包括「為台灣而教教育基金會 」、「普仁青年關懷基金會」、「得勝者教育協會」、「孩子的書屋」、「台灣玩具圖書館協會」、「現代婦女基金會」、「癌症希望基金會」、「台北市視障者家長協會」。

(中時 )